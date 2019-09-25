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Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Mobilya sektörü, Bursa için önemli. Hep beraber atacağımız adımlarla seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Mobilya sektörü, Bursa için önemli. Hep beraber atacağımız adımlarla seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:34
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Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

BURSA - Dr. Nureddin Nebati, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu gücü sayesinde sıkıntıları tek tek aştığını aktaran Dr. Nebati, AK Parti öncesinde ülkenin ciddi sıkıntı içinde olduğunu, ancak 2002 yılında çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydetti. "Herkes elini taşın altına koydu. Koşarak yürüyoruz" diyen Dr. Nebati, çelme takmak, ülkenin ilerlemesini engellemek için önüne duvar örmek isteyenlerin olduğunu ancak tüm engellerin aşıldığını dile getirdi.  Dr. Nureddin Nebati, "15 Temmuz da tankların altına yattık, hayatlarımızı kaybettik, buna inanmayanlar oldu. 'Enflasyon düşecek' dediğimiz de 'hadi oradan' diyorlardı. 'İhracat patlaması olacak' dediğimiz de 'olur mu' diyorlardı" diye konuştu.

'SANAYİDE, YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bugün mobilyada 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Nebati, şöyle devam etti: "21. Yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı. Geleceğe umutla bakan bir dönem içinde olacağız. İmkanlar bizden yana. Türkler bakmıyor, yapıyor. Savaş gemilerimizle, SİHA, İHA’larımızla korunuyoruz. Çaba bizden zafer Allah’tan. Agresif olursanız sıkıntı yaşarsınız. Dinleyen, yol açan bir hükümet var. Sektörlerin açılması için ivme kredileri verdik. Bunları yaparken özel sektörle kol kola girdik. 2050 yılında bir numara ABD olmayacak. Mobilya sektörü bu şehir için önemli. Hep beraber atacağımız adımlarla seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım. Sanayide, yerli üretimi destekleyeceğiz. Piyasadaki beklentilere uygun şekilde adımlar atıyoruz. Sürpriz sonuçlarla yılı bitireceğiz. Geçen ay cari fazlası verdik. AK Parti hükümetlerinde ilk defa böyle bir şey oldu. Kabul edilebilir bir noktaya gelmesinde iddiamız var.” 

'FAİZ İNDİRİMİ YERİNDE BİR KARAR'

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel de mobilya sektöründe ihracatın yüzde 16'sını İnegöl'ün gerçekleştirdiğini vurguladı. İnegöl'ün mobilyada Türkiye'nin önemli markalarından biri haline geldiğini vurgulayan Döngel, desteğin artması halinde mobilya ihracatının artacağına inandıklarını kaydetti. Döngel, "İnegöllü esnaflar olarak ciddi finansman desteği bekliyoruz. Bu konuda kolaylık talep ediyoruz. Faiz indirimleri oldukça yerinde bir karar. Faiz indirimlerinin reel sektöre olumlu yansımalarının olacağını düşünüyoruz. Kredi risk primlerindeki artışa dikkat çekmek istiyoruz. Faiz yükü asgari düzeyde tutulmalı. Devletimizin destekleri büyük önem arz etmekte. Mobilya sektörüne yönelik destekleri önemsiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin NebatiSeçimsizlik Dönemi
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