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Sarıgül: Sendikalaşma, demokratik haktır

11 Ağustos 2022 Perşembe 15:11
Sarıgül: Sendikalaşma, demokratik haktır

ESKİŞEHİR'de 43 gündür grev yapan fabrika işçileri ile bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı, emeği çok fazla düşünmedi. Alın terini maalesef çok fazla düşünmedi. Sendikalaşma, demokratik haktır. Alın teri ile emeğin yüzü gülerse üretimin de yüzü güler" dedi.

Mustafa Sarıgül, Eskişehir'de toplu sözleşmedeki uyuşmazlık nedeniyle 43 gündür grev yapan alçı fabrikası işçilerini ziyaret etti. Fabrika önünde kurulan grev çadırlarını ziyaret eden Sarıgül, işçileri dinledi ve sorunun çözülmesi için destek vereceğini söyledi. Türkiye Değişim Partisi olarak üretimden yana olduklarını belirten Sarıgül, "Fabrika işçilerinin başlattığı haklı mücadele var. Bu mücadeleyi sonuçlandırmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı, emeği çok fazla düşünmedi. Alın terini maalesef çok fazla düşünmedi. İnanın sendikalaşma, demokratik bir haktır. Alın teri ile emeğin yüzü gülerse üretimin de yüzü güler. İşçi arkadaşlarımızın milli gelirden aldıkları payın çok az olduğunu Türkiye çapında görüyorum" dedi.

'EMEĞE SAYGI, İNSANA SAYGIDIR'

Hak arayanların işlerine son verildiğini üzülerek takip ettiğini söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"İşlerinden atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. İşçi arkadaşlarımız enflasyonun altında alabildiğine ezilmekteler. Türkiye Değişim Partisi olarak üretimden, adil ve hakça paylaşımdan yanayız. İşçi arkadaşlarımızın iş, ailelerinin geleceği, çocuklarının iyi bir eğitim alması, daha insanca bir yaşam için mücadele veren emekçi arkadaşlarımızın alın teri ile emeğinin yanında her zaman olduk. Bundan sonra da olmaya inşallah devam edeceğiz. Ne ezen ne ezilen insanca hakça düzen hepimizin en büyük arzusu. Emeğe saygı, insana saygıdır. Alın terine saygı, insana saygıdır. Alın teri ve emek hakkını, her zaman almalıdır. Temaslarımı yapıp, arkadaşlarımı makineleriyle, tezgahlarıyla buluşturmak istiyorum. İşçiler, asla fabrikalarının önüne çadır kurmak ve üretimi engellemek istemez. Bunun orta noktasını bulmamız lazım."

Sarıgül, açıklamalarının ardından işçilerle sohbet ederek, kent merkezinde esnafı ziyaret etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SendikalaşmaDemokratik HakMustafa Sarıgül
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