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Sarıgül: Olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz

29 Ekim 2021 Cuma 14:39
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Sarıgül: Olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz

DENİZLİ - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de sıcak hava balonu ile uçuş yaptı. Yerden 800 metre yükseklikte basın açıklaması yapan Sarıgül, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sarıgül, "Biz parti olarak yapılacak bütün seçimlere hazırız. Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Sarıgül programına, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Pamukkale'yi ziyaret ederek başladı. Burada beraberindeki partililerle birlikte Türk bayrağı asılı sıcak hava balonuna binen Sarıgül, 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Pamukkale'yi metrelerce yükseklikten izledi.

'TÜRKİYE'MİZ GERÇEKTEN BİR CENNET'

Yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte basın mensuplarına konuşan Mustafa Sarıgül, ilk kez sıcak hava balonuna bindiğini belirtti. Pamukkale semalarında uçmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Sarıgül, "Burada sıcak hava balonuyla uçtuğum için çok mutluyum. Türkiye'miz gerçekten bir cennet. Turizm ülkemiz için son derece önemli. Herkesin Pamukkale'ye gelmesi gerekiyor. Bu güzelliğin yaşanması lazım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'İstikbal göklerdedir' demişti. Gerçekten istikbal göklerdedir. Çok çalışmamız lazım. Pamukkale'nin balon turizmini dünyayla buluşturmamız gerekiyor" dedi.

CUMHURİYET BAYRAMINI GÖKYÜZÜNDE KUTLADI

Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirten Sarıgül, "Bugün 29 Ekim ulusumuzun en büyük demokrasi bayramı. Atamız Cumhuriyeti ilan etmeseydi, biz bu toplantıları yapamazdık. İnançla, barışla, özgürlükle yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün aldığı Cumhuriyet kararına borçluyuz. 'Demokrasi' demeseydi, Afganistan'dan Pakistan'dan birçok Afrika ülkesinden farksız durumda olurduk" diye konuştu.  

'KÖTÜLEMEK İÇİN KARALAMAK İÇİN DOLAŞMIYORUZ'

Türkiye Değişim Partisi'nin dipten gelen bir dalga olduğunu söyleyen Sarıgül, "Ülkemizin her yerinde teşkilatlarımız örgütleniyor. Türkiye'de 180 gün gibi kısa bir sürede örgütlenen başka bir siyasi parti yok. Kurultayımızı yaptık, seçime girme yetkisini aldık. Artık oy pusulalarında kalbimiz var. Bizim kalbimiz 'Ahmet' için 'Mehmet' için atmayacak. Bizim kalbimiz dünya için atacak. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez. Bu güneş Türkiye için doğuyor, değişim için doğuyor. Kötülemek için karalamak için dolaşmıyoruz, sorunlara çare bulmak için dolaşıyoruz. Dertlere derman için dolaşıyoruz" dedi.

'SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILMASINI ARZU EDERİZ'

Demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını kaydeden Sarıgül şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın bağımsız olmasını istiyoruz. Ortak akla önem vermemiz lazım. Öğrenciler karnesini her senenin sonunda alır. Siyasiler de karnesini 4 senenin sonunda alır. Seçimlere 1,5 sene var. Biz seçimlerin normal zamanında yapılmasını isteriz. 20 yıllık bir iktidar var. Süresi dolmuştur. Bir değişime ihtiyaç var. İktidarlar da mevsim gibidir, zamanı gelince değişir. O zamanı beklemek lazım. Biz parti olarak yapılacak bütün seçimlere hazırız. Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz."

DHA

Son Güncelleme: 29.10.2021 14:47
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
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