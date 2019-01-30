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Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile birlikte açıklama yapan Sarıgül, "Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur Ecevit'in kurmuş olduğu DSP'de devam edeceğim" dedi.

Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile birlikte açıklama yapan Sarıgül, "Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur Ecevit'in kurmuş olduğu DSP'de devam edeceğim" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
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Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu

ANKARA - CHP'den geçtiğimiz hafta istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DSP Genel Merkezinde bir araya geldi. Aksakal ve Sarıgül, yaklaşık 1 saat süren  görüşmenin ardından kameraların karşısında geçerek açıklama yaptı. Önder Aksakal, "31 Mart seçimlerinde Şişli halkımızın da desteğiyle güzel ilçemiz Şişli'yi Mustafa Sarıgül'e, Mustafa Sarıgül'ü de Şişli halkımıza emanet ediyoruz" dedi. 

'BİNLERCE YURTTAŞIMA MÜJDELER OLSUN'

Önder Aksakal'a teşekkür eden Mustafa Sarıgül de "Ak güvercinlerin uçmasını bekleyen binlerce yurttaşıma müjdeler olsun, onların gözleri aydın olsun" diyerek, açıklamasını yazılı yapacağını bildirdi.

'4 YILDIR YEREL SEÇİME HAZIRLANIYORUM'

Sarıgül, yazılı açıklamasında CHP Gençlik Kollarında yetiştiğini belirterek "Ben tam 4 yıldır Şişli’de yerel seçimlere hazırlanıyorum. CHP yönetimi, seçimlere 2 ay kala hala adaylarını belirleyemedi. Parti üst yönetimi, iktidar olma iddiasını inandırıcı biçimde ortaya koyamıyor. Bugüne kadar CHP'de tüm yaşananlara, Ecevit ve arkadaşlarından aldığım, öğrendiğim 'siyasi nezaket' kuralları içinde yaklaştım. Bugüne kadar sessiz kalmam, parti terbiyemden gelir, farkında olmadığımdan değil. Sözümün sonuna kadar arkasında durmak için gerekeni yapacağıma Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma söz verdim. Bugün kırgınlıklarımın yerini umut ve daha çok çalışma heyecanı aldı. Ötekisi olmayan bir Şişli için daha çok çalışacağımız 2 ayımız var. Şişli’ye hizmet etmek için kararlıyım. Anketler Şişlili yurttaşlarımın büyük özlemini gösteriyor. Biz 4 yıldır arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz, projelerimiz hazır. Biz bu seçimlerinin önemini biliyoruz" ifadelerini kulllandı.

SARIGÜL: YOLUMA DSP İLE DEVAM EDECEĞİM

Mustafa Sarıgül, DSP ile yola devam edeceğini ifade ederek, "Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur Ecevit’in kurmuş olduğu DSP’de devam edeceğim. Yanında olmaktan, dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit’in DSP’sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim. Hareketinin gücünü inançlara saygılı laiklikten alan DSP’nin hızla toplumda umut olması için, Genel Başkan Sayın Önder Aksakal liderliğindeki DSP’ye bütün desteğimi vereceğim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıgülDspşişli
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