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Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim

04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:02
Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim

KONYA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ''Bu bayram gününde bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum. Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, birbirimizi affedelim ve helalleşelim. Onun için, affet Türkiye'm, diyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Konya'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, ''Bayram selamdır. Bayram, muhabbettir. Bayram, birlik ve beraberliktir. Bayram gerçekten Mevlana sevgisidir. Konya'da Mevlana şefkattir, Mevlana merhamettir. Mevlana aynı zamanda da hoşgörünün adresidir. Sevgiye, şefkate, muhabbete, hoşgörüye, ülkemizde şu anda her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ben de bu bayram gününde bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum. Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, birbirimizi affedelim ve helalleşelim. Onun için affet Türkiye'm, diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim, küskünlüklere, dargınlıklara mutlaka ve mutlaka üç günlük dünyada son verin. Kin, öfke, haset yolunu değil, af yolunu bağışlama yolunu inşallah ve inşallah tercih ederim. Affetmek gönüllere ferahlık verir. Kalpteki kini, nefreti, huzursuzluğu giderir'' diye konuştu.

'GÜLMEYEN YÜZLERİ GÜLDÜRELİM'

Daha sonra Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin önüne gelen Sarıgül, burada basın açıklaması yaptı. 'Af' çağrısında bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

''9 Nisan'dan bu tarafa Türkiye'nin birçok cezaevini dolaştım. Dün Adana'daydım, bugün Konya'dayım, yarın Ankara'dayım, cuma günü de Ordu'da olacağım. Af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Af çağrımız, toplumsal barışı ve kardeşlik hukukunu sağlamak için, gülmeyen yüzleri inşallah güldürmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz şefkatlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz vicdanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin gönlü geniştir. Arzu ediyorum ki toplumsal barışı sağlayalım. Tütmeyen ocakları tüttürelim. Konya'dan güzel Türkiye'me seslenmek istiyorum. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm, bu çocuklar için affet, anneler için affet, babalar için affet, anneanneler için, babaanneler için affet. Konya şehri, Mevlana'dan, hoşgörü şehrinden bütün siyasilere sesleniyorum. Bu af siyasi değildir. Vicdanidir, vicdanları gerçekten merhamet dolu bütün ülkeme sesleniyorum, saygıyla, sevgiyle sesleniyorum, affet Türkiye'm.''

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla sohbet eden Sarıgül, bir mahkumla da cep telefonuyla görüntülü konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülTürkiye Değişim Partisi
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