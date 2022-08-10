Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli

KARABÜK - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili, başka bir siyasi partiye geçiyorsa milletvekilliği görevinden de mutlaka istifa etmelidir" dedi.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Karabük Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Avrupa Birliği'nin mültecilere kucak açması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Ukrayna'dan 10,5 milyon yurttaş, Avrupa Birliği ülkelerine gitti. Avrupa Birliği ülkeleri sarı saçlı, mavi gözlü o yurttaşlara kucak açtı. Türkiye'mize gelen 6,5 milyon mülteciye de Avrupa Birliği ülkeleri, eşit olarak kucak açmalıdır. 6,5 milyon mülteciyi, Türkiye'mizin topraklarına bırakan Avrupa Birliği rahat etmemelidir. Özellikle NATO görüşmeleri esnasında hükümetimiz bu kartını ortaya koymalı. Finlandiya'nın NATO'ya girmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. O esnada Türkiye'deki 6,5 milyon mültecinin bütün Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak dağıtılmasını önemle beklemekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu noktada hükümete yetki verilmeli. İktidara gerekiyorsa; NATO'dan çıkma yetkisi dahi verilmeli. Ve iktidar, NATO'nun karşısına güçlü bir şekilde oturmalıdır" dedi.



Başka bir partiye geçen milletvekilinin görevinden de istifa etmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, "11 parti ile görüşen milletvekiline sadece şunu söylemek isterim. Milletvekilleri genel başkanlara bağlı olursa, milletvekillerini genel başkanlar seçerse, 11 parti ile değil; 25 parti ile de görüşür. Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili, başka bir siyasi partiye geçiyorsa; milletvekilliği görevinden de mutlaka istifa etmelidir" diye konuştu.