Sarıgül: ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını kabul etmiyoruz

ANKARA - TDP Lideri Sarıgül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın ABD tarihine yakışmayan bir açıklama yaptığını söyleyerek, "Bu açıklama bilimsel, hukuki, tarihi hiçbir belgeye ve bulguya dayanmamaktadır. Bu açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. 1915 olayları hakkında karar vermek siyaset adamlarının işi değildir. Siyasi amaçlara göre, oy almaya göre, Amerika seçimlerine göre, 'Amerika seçmenine söz verdim' diye tarihi değiştirme, tarihe karar verme yetkiniz yoktur. Bu nedenle yaptığınız açıklamanın hiçbir bağlayıcı yanı yoktur. ABD'yi tarih önünde son derece önemli bir sıkıntıya sokmuştur. Hele ki yer aldığı coğrafyada, yaşadığı tüm acılara rağmen sevgiyle, saygıyla yaşayan Türkiye milletine, Türkiyemize söylediklerini asla kabul edemeyiz" dedi.



'TARİHİN EN KANLI SOYKIRIMINI YAPAN ÜLKE ABD'DİR'



Sarıgül, tarihin en kanlı soykırımını yapan ülkenin ABD olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Biden, siyasi ve tarihsel zemini olmayan, popülist ifadelerle siyasi rant sağlayacak diye sevgili Ermeni kökenli kardeşlerimizi asla ve asla unutmayız. Yıllarca Ermeni kökenli kardeşlerimizle beraber yaşadık, beraber yaşamaya da devam edeceğiz. Tarihin en kanlı soykırımını yapan ülke ABD'dir. Topraklarını ellerinden alarak, yüzbinlerce Kızılderiliyi, en vahşi şekilde yok eden ABD'dir. Hiroşima'ya atılan atom bombası ile yüzbinleri yok eden ABD'dir. Afganistan'da, Kore'de, Irak'ta, Viyetnam'da milyonları öldüren ne yazık ki ABD'dir. Kendi tarihinize şöyle bir bakınız. Hiçbir belgeye dayanmayan, uluslararası hukukta kabul görmeyen soykırım iddianızın aksine, kendi ülkenizin tanınmış tarihçilerine, bilim adamlarınca ortaya konulmuş bu gerçeği ne yazık ki yok sayamazsınız."