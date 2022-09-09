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Sarıgül: 6'lı masa için en doğru aday Kılıçdaroğlu

09 Eylül 2022 Cuma 14:02
Sarıgül: 6'lı masa için en doğru aday Kılıçdaroğlu

BOLU - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6'lı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerindeki mahkumlara yönelik af talebini yinelemek için Bolu'ya geldi. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, "Af talebimiz, siyasi bir talep değil tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiye'm' diyorum. Türkiye'de pandemi koşulları sebebiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerinde 40 kişilik koğuşlarda 50-60 kişinin olduğu haberleri var. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız ekonomik olarak son derece sıkıntıya düştü. Çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce esnafımız maalesef ödeme güçlüğü içine düştü. Bu nedenle bir sicil affına da ihtiyaç var" dedi.

'HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Sarıgül, 6'lı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "6'lı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" diye konuştu.

​Türkiye-Yunanistan krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını açıklayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafı, son derece değerlidir. Yunanistan; Avrupa'nın, Amerika'nın şımarık çocuğudur. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprak ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanı'mız ve devletimizin yanında yer alırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül6lı MasaAday
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