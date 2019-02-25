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Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kırgın seçmenlere çağrıda bulunarak, ''Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kırgın seçmenlere çağrıda bulunarak, ''Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
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Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı

KONYA - Bakan Fahrettin Koca, bugün bir dizi ziyaret ve açılış törenine katılmak için memleketi Konya'ya geldi. Bakan Koca ilk olarak baba ocağı Kulu ilçesini ziyaret etti. Burada AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Koca,  31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seçimlerde herkesin sandığa giderek oy kullanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"31 Mart son derece önemli. 31 Mart yeni dönemde 4,5 yıllık icraatın başlayacağı bir dönem olacak. Bu dönemde 4,5 yıllık iktidarın gücüne güç katacak bir seçim olacak. Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız.''

CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN, AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Konuşmaların ardından Bakan Fahrettin Koca, 10 gün önce istifa ederek AK Parti'ye katılan CHP Kulu İlçe eski Başkanı Bayram Kaya'ya parti rozetini taktı. Bayram Kaya, Bakan Koca'ya teşekkür ederek, ''Ben Cumhur İttifakı'na güç olmak için, çetelerin karşısında bunları yıkmak için sizinle beraber mezara kadar buradayım. Başkan adayı Murat Ünver'i kazanması için 3 bin kişiyle AK Parti'ye karşılıksız geldim. Sizden karşılık istemiyorum. Bundan sonra ölene kadar AK Partiliyim. Döneklik yok. Ötekiler gibi gidip geri gelme yok. Kim nereye giderse gitsin ben buradayım. Gönül adamı Reis'in yanındayım" diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Fahrettin Koca
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