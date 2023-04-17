Rumeli Derneklerinin Vekil Rahatsızlığı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için partilerin aday listelerinin yayınlanması ile bir çok kesimden gelen eleştirilirken bu defa da bir rahatsızlık Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’ndan geldi. Türkiye genelinde 32 milyonluk bir nüfusun sözcülüğünü yaptıklarını ima eden federasyon başkanı Kamuran Atakan, bir basın bildirisi hazırlayarak; % 0.5 oyu dahi olamayan partilere büyük ödünler verilip yanlarına alma çabasına rağmen, Türkiye nüfusunun %37’sini temsil eden RUMELİ camiasının temsilcilerine sırt dönüldüğünü söyleyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.



BASIN BİLDİRİSİ

- Bilimsel olarak kanıtlanmış 32 milyonluk nüfusumuza rağmen TBMM de yer alan partilerimizin ÜST AKILLARI bizleri yine yok sayarak aday listelerinde yer verilmediğini ve yok sayıldığımızı görmenin kırgınlığı içindeyiz.

- Partilerimizin her vatandaşımıza ulaşma, derdine derman olma ve helalleşme iddiasına rağmen, gönülleri yapacak Halil İbrahim sofrasında Camiamızı temsil edebilecek, sevilen, sayılan ve liyakatli RUMELİLİ adaylara seçilebilecek sıralarda yer bulunamaması, vicdanları yaralamış ve temsilcisi olduğumuz insanlarımızın infialine sebep olmuştur.

- Vatan ve millete hizmet amacı ve STK.larımızın desteğiyle, sorumluluk alarak, elini taşın altına koyan temsilcilerimizin yok sayılmasını partilerimizin akıl tutulması olarak değerlendiriyor, en kısa zamanda bu yanlışın düzeltilmesini bekliyoruz.

- % 0.5 oyu dahi olamayan partilere büyük ödünler vererek yanlarına alma çabasına rağmen, Türkiye nüfusunun %37’sini temsil eden RUMELİ camiasının temsilcilerine sırtını dönen Siyasi Partilerimizin Genel Başkan ve yetkili Kurullarına;

Yıllardır uygulanan ADAYLAR BİZDEN, OYLAR SİZDEN mantığının sürdürülemeyeceğini, siyasetin her kademesinde İÇİMİZDEN ÇIKAN ADAYLARI GÖRMEK, HAKETTİĞİMİZ ORANDA TEMSİL EDİLMEK istediğimizi önemle dikkatine sunuyoruz.



Kamuran ATAKAN

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı