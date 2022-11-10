Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.412,35
ALTIN
1.020,97
DOLAR
18,59
STERLİN
21,20
EURO
18,50
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Remzi Çayır: Ülkeyi refaha kavuşturacak manifestoyu milletimizin önüne koyacağız

10 Kasım 2022 Perşembe 14:23
Remzi Çayır: Ülkeyi refaha kavuşturacak manifestoyu milletimizin önüne koyacağız

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin yaklaşık 9 ayda Türkiye’deki siyasi partiler yasasının barajını aştığını söyleyerek, “41 il barajını aşmış durumdayız. 2023 haziran ayında yapılacak seçimlere bir yol haritasıyla milletimizin karşısına çıkacağız. İlk 6 ayda ülkeyi nasıl refaha kavuşturacağımızı, normalleştireceğimizi ve adaletli bir zemin oluşturacağımızı bir manifesto olarak milletimizin önüne koyacağız” dedi.


 

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünü andı. Çayır, Milli Yol Partisi’nin kısa sürede olmayanı başardığını söyledi. Yaklaşık 9 ayda Milli Yol Partisi’nin Türkiye’deki siyasi partiler yasasının barajını aştığını belirterek, “41 il barajını aşmış durumdayız. Gerçekleştirdiğimiz kurultay ile birlikte Milli Yol Partisi mayıs ayında yapılacak bir erken seçime dahi şu anda hazır durumdadır. Biz ‘olmaz’ denileni başardık. ‘Yapamaz’ denildiği anda ‘nasıl yapılacağını’ başardık. Sağdan soldan ‘kim bunlar’ dediler. Bizim kim olduğumuzu onlara gösterdik. Şimdi milletimizle buluşma zamanıdır. Toplantılarımızı yapacağız. 2023 haziran ayında yapılacak seçimlere bir yol haritasıyla milletimizin karşısına çıkacağız. 6 aylık süreçte neler yapacağımızı, iktidara geldiğimiz taktirde ilk 6 ayda ülkeyi nasıl refaha kavuşturacağımızı, nasıl normalleştireceğimizi, nasıl adaletli bir zemin oluşturacağımızı bir manifesto olarak milletimizin önüne koyacağız” dedi.


 

‘BİR SİYASETÇİNİN TEMEL ÖDEVİ BUDUR’


 

Çayır, Türkiye’nin duruşu, ilkesi, emeli Türk milletinin bağımsızlığı olan siyasete ve siyasetçilere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Milli Yol Partisi bu ilkelerle yola çıktı. Temel hak ve özgürlüklerimiz oylamaya tabi tutulamaz. Referanduma kurban edilemez. İnsanlar nasıl inanıyor, nasıl mutlu oluyorlarsa, vicdanları nasıl rahat ediyorsa, başkasını rahatsız etmeden, şiddete başvurmadan, birliğimizi bozmadan diledikleri gibi yaşamak, giyinmek, kendilerini ifade etmek zorundadır. Bu anlayışlardan Türkiye’nin derhal sıyrılması lazım. Kendi meselelerimize inmemiz lazım. Milletimizin çektiği sıkıntılara dönüp bakmamız lazım. İnsanların insanca, geleceğinden endişe duymadan yaşaması için meselelerin üzerine eğilmeli, bunlarla meşgul olmalıyız. Bir siyasetçinin, devletin temel ödevi bu dünyada da cenneti millete yaşatmaktır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Remzi ÇayırRefahMilli Yol Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Meclis Başkanı Töre: İçimizde çok hain var, aldanmayacağız
KKTC Meclis Başkanı Töre: İçimizde çok hain var, aldanmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutu tamamlayacağız
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutu tamamlayacağız
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Bakan Bozdağ: 360-400 oy arasında referandum ortaya çıkar
Bakan Bozdağ: 360-400 oy arasında referandum ortaya çıkar
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, temiz parayı buldu
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, temiz parayı buldu
"Vatandaşlarımıza büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var"
"Vatandaşlarımıza büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول