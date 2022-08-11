Remzi Çayır: Türkiye’nin değişime-dönüşüme ihtiyacı vardır

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Gençlerin yeniden umutlanması, yaşlılarımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin, iş verenimizin yeniden canlanması ve yeniden hayata tutunması için sahici, gerçekçi, rasyonel politikalara ve açılımlara ihtiyaç var. Türkiye’nin yapısal, sistemsel değişime-dönüşüme mutlak anlamda ihtiyacı vardır. Bunun için yola çıktık. Adalet için Türkiye ile buluşacağız” dedi.





Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Milli Yol Partisi’nin Türkiye’nin ihtiyacından dolayı ilk adımını atmaya başladığını söyleyerek, “Milli Yol Partisi Türkiye’nin ve dünyanın bir ihtiyacından doğdu. ‘Kendimizi bir yol açalım, kendimizi bir kulvar açalım’ diye bir düşüncemiz olmadı. 130 yıllık Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile beraber serüven bize gösterdi ki, menfaat grupları oluşuyor ve Türk Devleti’ni ve milletini sömürüyorlar. Kendi geleceklerini milletin geleceğinin önüne koyuyorlar. Onun için dedik ki, ‘gelin Türkiye’deki değişimin ve dönüşümün öncüsü olalım’. Öyle bir şey yapalım ki, inkılabı bir ruhla bu kadar kötülüğü değiştirmeye kendimizden başlayalım. Şükürler olsun ki, bu hareketi başlattık. Türkiye yeni bir sesle, yeni yüzlerle ve yeni bir solukla tanıştı. Gittikçe büyüdüğümüzün farkındayım. Hareketimiz gittikçe büyüyor. Milletimiz hizmet edecek insanlar, samimiyet ve vicdan arıyor. Halkımız şu anda bakıyor, ‘Türkiye’yi kim kurtaracak diye dönüp bakıyor’, kimi görüyor 6’lı masa. 6’lı masanın ne dediğini millet anlamıyor; ben anlamıyorum. 6’lı masanın şu an Türkiye’ye ne söylediğini ne söylemediğini, iddiasını umudunu hiçbir şeyi anlamıyoruz. Milletimiz kendisine hizmet edecek, sözünün eri olan, yaptığının ve gelecekte yapacağının resmini ortaya koyabilen bir gerçeklik istiyor. İşte o gerçekliğin adına ‘Milli Yol’ dedik” diye konuştu.





‘ADALET İÇİN TÜRKİYE İLE BULUŞACAĞIZ’





Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında çay simit ile yaptığı asgari ücret hesaplamasını anımsatarak, şunları kaydetti:





“Simit yaklaşık 1 yıl önce 1 TL’ydi. Çay, kafede, kahvehanelerde, açık çay bahçelerinde 1 TL’ydi. Simit şu anda 5 TL. Daha pahalı olduğu yerler var. Çay ise, normal yerlerde 5 TL, kimi lüks ve benzeri yerlerde 15 TL civarında. 3 kişilik bir aile 1 günde hiçbir şey yemeseler, 3 öğün sadece çay ve simit yeseler aylık giderler 4.500 TL. Bunun haricinde ev kirası, faturalar, giyim ve diğer temel gıdalardan bahsetmiyorum. Saygıdeğer iktidarın sahipleri bu millet nasıl yaşayacak. Birileri milletin hazinesine göz koymuş durumda. Borç batağında yaşıyoruz. 24 milyon 530 bin icra dosyası var. 3’te 1 nüfusa denk geliyor. Nüfusun 3’te 1’i icralık. Ayrıca kredi çekenlerin arasında ödememe durumuna düşen, zorluk çekenler yüzde 83. Sadece son 4 ayda takibe düşenlerin oranı. Gençlerin yeniden umutlanması için, yaşlılarımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin, iş verenimizin yeniden canlanması ve yeniden hayata tutunması için sahici, gerçekçi, rasyonel politikalara ve açılımlara ihtiyaç var. Bunlar Milli Yol Partisi’nde var. Milli Yol Partisi aklın yoludur. Milli Yol Partisi rasyonalizm ve rasyonel olmanın yoludur. Bu ülkede üretenin mutlak anlamda kazandığı bir sistemi getirmediğimiz müddetçe üretimi yok etmiş oluruz. Türkiye’nin yapısal, sistemsel değişime-dönüşüme mutlak anlamda ihtiyacı vardır. Bunun için yola çıktık. Bu hareketin temel unsuru, vicdandır, merhamettir, adalettir. Adalet için Türkiye ile buluşacağız."