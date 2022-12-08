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Remzi Çayır: Sadece fiziki olarak terörle mücadele yetmez

08 Aralık 2022 Perşembe 15:05
Remzi Çayır: Sadece fiziki olarak terörle mücadele yetmez

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Terörün doğurduğu hiçbir mutluluk yoktur. Terörün sonuçları itibariyle ortaya koyduğu bir gelecek yok. Terörle beslenen terörle yok olur. Gerçekten kaynaklarımız heba olup gitmektedir. Sadece fiziki olarak terörle mücadele yetmez” dedi.


 

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, iktidara gelmeleri durumunda milletin ve dünyanın gerçekleriyle rasyonel bir şekilde akılla, bilimle ülkeyi yöneteceklerini söyledi. Çayır, Çin’in Doğu Türkistan zulmüne yönelik, “Doğu Türkistan dünyanın kanamaya devam eden bir yarasıdır. Doğu Türkistan Uygur Türkleri, gerçekten zulüm altında inlemekteler. Doğu Türkistan’da Çin’in soykırımı ve Müslüman Türk’ün yok edilmesi söz konusu. Doğu Türkistan koca bir hapishaneye çevrilmiş durumda. Doğu Türkistan Uygur Türkleri insanlık dışı muamele ve işkencelere maruz kalıyorlar. Dünya seyrediyor. Biz Türk milleti olarak hükümetten insani ve vicdani bir duruş bekliyoruz. Olup bitene kulağınızı sağır, gözünüzü kör edemezsiniz. Biz haykırıyoruz ve diyoruz ki, Doğu Türkistan’ın gördüğü işkence vicdanımızı karartmıştır; her şart ve her halükârda onlarla beraberiz, acılarını paylaşıyoruz. Onların hissettiklerini hissediyoruz. Dünyayı bu acı ve zulüm karşısında duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.


 

‘KAYNAKLARIMIZ HEBA OLUP GİDİYOR’


 

Remzi Çayır, Suriye’nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya’nın takındığı tavra ilişkin, “Rusya ve Amerika PKK’yı korumakta, terörü beslemekte yarış halindeler. Şu anda 40-50 yıldır bu acıyı Türk milleti kürdü ve Türk’ü ile birlikte yaşamaktadır. Terörün doğurduğu hiçbir mutluluk yoktur. Terörün sonuçları itibariyle ortaya koyduğu bir gelecek yok. Terörle beslenen terörle yok olur. Bütün dünya toplumlarının ve milletlerinin terör ve şiddet konusunda tek tavır geliştirmesi lazım. Terörün kötüsü ya da iyisi olmaz. Türkiye olarak yaklaşık 50 yıldır terör belasından çekiyoruz. Gerçekten kaynaklarımız heba olup gitmektedir. Sadece fiziki olarak terörle mücadele yetmez” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2022 15:17
Anahtar Kelimeler:
Terörle MücadeleRemzi Çayır
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