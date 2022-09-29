Remzi Çayır: Muhalefeti, iktidarı terör konusunda aynı tepkiyi göstermeli

ANKARA - Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, “Muhalefeti, iktidarı terör konusunda aynı gözle bakmalı, aynı refleksi göstermeli, aynı tepkiyi göstermelidir. Hükümet bu konuda hiçbir zaman siyasi davranmamalıdır. Terör evrensel bir beladır. Bu eylemin partisi olmaz. Hükümetin bu konuda atacağı her adımı destekleyeceğiz” dedi.



Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, partisinin gelecek için rasyonel bir umut eli olduğunu söyledi. Çayır, Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Polisevi’nde iki kadın PKK'lı terörist tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden polislerden Sedat Gezer için Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Çayır, şiddetle, terör örgütüyle yan yana durup onlar iş birliği yapan hiçbir siyasi organizasyonun var olamayacağını ifade ederek, “Hiçbir hükümet, hiçbir toplum böyle bir yapıya izin veremez. Hükümet bu konuda hiçbir zaman siyasi davranmamalıdır. Muhalefeti, iktidarı terör konusunda aynı gözle bakmalı, aynı refleksi göstermeli, aynı tepkiyi göstermelidir. Terör evrensel bir beladır. İnsanlık suçudur. İnsanı yok etmeye yönelik bir eylemdir. Bu eylemin partisi olmaz. Hükümetin bu konuda atacağı her adımı destekleyeceğiz. PKK belası Amerika’nın himayesinde Kuzey Irak’ta, Kuzey Suriye’de devletleşmiş, bunu yok etmeye hepimizin gücü yeter. Yeter ki birlik olalım. Terörle mücadeleyi siyaset üstü bir dava olarak herkesin görmesini istiyorum” dedi.



‘MİLLETİN ÖNÜNE MİLLİ İTTİFAKI KOYACAĞIZ’

Milli Yol Partisi olarak her şeyi değiştirebilecekleri iddiası ile yola çıktıklarını anımsatan Çayır, şunları söyledi:

“30 Ekim’de Ankara Kapalı Spor Salonu’nda on binlerin katıldığı buluşma gerçekleştireceğiz. Milletimizle buluşacağız. Adalet, liyakat meşalesi ve umudun ışığını yakacağız. Milletin sahici projelere, doğru dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Yalan söylemeyen siyasetçilere ihtiyacı var. Milletin kendisine ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, iktidar bile elden gitse hakkı, hakikati söyleyen siyasetçilere ihtiyaç var. Masal kahramanlarına ihtiyacımız yok. Bu ülkenin dolu dolu kürşatları var. Mustafa Kemalleri var. Muhsin Yazıcıoğulları var. Umutsuzluğa gerek yok. Bu millet bir kişide var olup bir kişide yok olacak değildir. Türk milletine sesleniyorum; milletin önüne Milli İttifakı koyacağız. Ne 6’lı masadan bir işaret var ne Cumhur İttifakı’ndan. Hiçbir şey yok, yeni sözler yok. Yeni umutlar yok. Gelecek ile ilgili bir hikâye yok.”