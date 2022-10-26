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Remzi Çayır: Milli Yol İttifakı kuracağız

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:59
Remzi Çayır: Milli Yol İttifakı kuracağız

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Gerçekleştireceğimiz büyük kurultay sonrası bütün siyasi partiler ile görüşeceğiz. Milletin hayatını kolaylaştırmak için rasyonel yaklaşımlarla bir birliktelik kuracağız. Milli Yol İttifakı kuracağız” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, beraberindeki heyetle bir toplantı düzenledi. Çayır, partisini yaklaşık 9 ay önce kurduklarını ve 63 ilde resmi kuruluş gerçekleştirdiklerini söyledi. Çayır, gerçekleştirecekleri büyük kurultay öncesi 45 ilde kongresini gerçekleştirmiş, ilçeleri ile siyasi partiler yasasına uygun bir parti olarak Türk siyasi hayatında yapılacak erken seçime dahi girebilen parti hüviyetine girdiklerini kaydetti.

‘SÜRESİZ SİYASETE SON VERİLMELİ’

Türkiye’nin yapısal bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savunduklarını ifade eden Çayır, “Türkiye’nin sistem değişikliğine, rasyonel akla ihtiyacı var. Milli birlik ve beraberliğimizin temel olduğu anlayışa, insanların yaşam haklarının kutsal olduğunu, bireyi beşer kutsallıklara kurban vermemek gerektiğine ihtiyaç vardır. Bunların hayatımıza tesir etmesi gerektiği düşüncesiyle partimizi kurduk. Milli Yol Partisi var olan ezberi bozmak, süresiz siyaset hastalığına son vermek için yola çıktı. Siyaset, yöneticiler 4+4 ile sınırlandırılmalıdır ve bu anayasal hüküm olmalıdır. Siyasi partiler demokrasi ile tanıştırılmalıdır ve demokrasi ile buluşulmalıdır. Bu gidişe, bu sisteme, bu yapıya ve keyfiliğe itirazımız var. Milli Yol Partisi doğruyu ortaya koymak adına bu itirazdan doğdu. Tarımdan sanayiye, sanayiden adalete, adaletten üretime kadar birçok alanda yapısal değişiklik şarttır. Biz buna ‘sistem değişikliği’ diyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘İLK YAPACAĞIMIZ SİSTEMİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME UĞRATMAK’
 

Çayır, gerçekleştirecekleri kongre sonrası bütün siyasi partiler ile görüşeceklerini ifade ederek “Milletin hayatını kolaylaştırmak için rasyonel yaklaşımlarla bir birliktelik kuracağız. Milli Yol İttifakı kuracağız. Adına Türkiye İttifakı, Milli İttifak, Vicdan İttifakı, Adalet İttifakı diyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Milli Yol Partisi öncülüğünde ülkemiz ülkücü bir Cumhurbaşkanı adayı ile karşılaşacaktır. Sıra bu ülke için kendini feda etmişlerdedir. Biri diyecektir ki, ‘ülkücü diyorlar bunlar kim’ Ülkücülük deniliyorsa bizim parti var. Sayın Bahçeli var mısın? Kendi adına oy istiyor musun? Ben adayım, bana oy verin ülke yöneteceğim’ diyor musun, demiyorsun. Başkasını işaret ediyorsun. Yarın bir gün diğer partilerde başkasını işaret edecek. Milli Yol Partisi olarak ilk yapacağımız sistemi değişim ve dönüşüme uğratmak olacak. Bir hayalimiz var, bu hayal rasyonel, gerçekleşebilecek bir hayal. Sadece siyasetin yeniden tanımlanmaya, normalleştirmeye ihtiyacımız var. Siyaseti milletin hizmet yolu yapmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN AĞABEYİ BİZİM BERABER’

Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesine karşı büyük bir saygı duyduklarını söyleyerek “Rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu bizimle beraber. Kongrelerimize de katılıyor. Ailenin duaları bizimle beraber olabilir ama ‘bizimle birlikte her anlamda yanımızdadır’ diyemem. Büyük Birlik Partisi ile hiçbir bağları yok onu söyleyebilirim. Muhsin Başkanın ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu bizimle beraberdir ve bu hareketin içindedir. Partimizi kurmadan önce Furkan Yazıcıoğlu ile birkaç sefer görüştük” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Remzi ÇayırMilli Yol İttifakı
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