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Remzi Çayır: Ekimden sonra ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacağız

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:11
Remzi Çayır: Ekimden sonra ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacağız

KAHRAMANMARAŞ - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, seçime girebilme yetkisini aldıklarını belirterek, "Eğer arkadaşlarımız da karar verirse, Milli Yol Partisi kendi cumhurbaşkanı adayıyla, ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacaktır" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yeni bir ufuk, akıl, vizyon ve heyecana ihtiyaç olduğunu ifade eden Çayır, "Biz bunun için partimizi kurarak yola çıktık. Bunun için hilalin ucuna Anka kuşunu kondurduk. Anka kuşu, yeniden küllerinden doğmak, yeni umutlarla milletin önüne çıkmak ve milleti gerçek anlamda rasyonel bir şekilde yönetebilmektir" dedi.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında yeni bir ittifakın da kurulabileceğini işaret eden Remzi Çayır, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün saat 12.00'de Fatih Erbakan ile görüştüm. Çok verili bir görüşme oldu. Beraber bir şeyler düşünebilmenin mümkün olabileceğini gördüm. Görüşmeler devam edecek, daha bir karar almış değiliz. Aynı şekilde benzer partilerle bu süreçte mecliste olan veya olmayan bütün partililerle görüşmeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse de 30 Ekim'de Milli Yol Partisi Ankara Atatürk Spor Salonu'nda genel kongresini yapacak. Milli Yol Partisi, nisan ayında yapılacak erken seçime dahi girebilme yetkisini aldı. Şu anda 71 ilde partinin kuruluşunu gerçekleştirdik ve bunu 8 ayda yaptık."

'KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

Remzi Çayır, kendi adaylarını çıkartacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer arkadaşlarımız da karar verirse, organlarımız kara verirse Milli Yol Partisi, ekimden sonraki bir ayda kendi cumhurbaşkanı adayıyla, tabi oluşturacağı blokla beraber ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkacaktır. 'Niye ülkücü aday, sadece ülkücülerin mi?', bu stratejik bir ifadedir, bütün toplumu, Alevi'si Sünni'si, Kürt'ü Türk'ü, fakiri zengini, kim varsa hepsini kucaklayacak, hepsi insan olduğundan dolayı şerefli yaşamayı hak etmiş, siyasetin de insanları şerefli, onurlu yaşatması gerektiğine inanan bir hareketin mensupları olarak kendi adayımızla milletin huzuruna çıkacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Remzi ÇayırAday
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