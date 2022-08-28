Rasat, milli güvenliğimizle alakalı hassas noktalarda işlev gördü

ANKARA (DHA)

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nce (UZAY) geliştirilen, Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu 'Rasat' için TÜBİTAK UZAY yerleşkesinde, 11'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama yapıldı. Kutlama programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve enstitüsü çalışanları katıldı. Bakan Varank, 'Rasat'ın Türkiye için bir ilk olmasının önemine işaret ederek, "Bir emeğin ve gayretin göstergesi" dedi.

Uydunun, Türk insanının kabiliyetlerini gözler önüne serdiğini hatırlatan Varank, "'Rasat', Türkiye'yi tam bağımsız yapma mücadelesinin en somut örneği. Türk mühendis ve teknisyenlerinin, bilim insanlarının ne kadar becerikli ve kabiliyetli olduğunun da örneğini yaşıyoruz. '3 yıl ömrü olacak' diye tasarlanan ürün, 11 yıl boyunca ülkemize hizmet etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını da giderecek şekilde bu uydudan faydalanıldı. Milli güvenliğimizle alakalı çok hassas noktalarda işlevler gördü. Bu da bizim insanımızın kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.