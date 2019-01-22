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Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Etimesgut'ta yapımı tamamlanan Eryaman Stayumu'nu ziyaret etti.

Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Etimesgut'ta yapımı tamamlanan Eryaman Stayumu'nu ziyaret etti.

22 Ocak 2019 Salı 09:50
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Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız

Stadın loca, tribün ve saha bölümlerini gezen Kasapoğlu ile Özhaseki, yetkilerden bilgi aldı. Ankaragücü'nün yeni stad inşaatının tamamlanmasında bazı ihtilaflar yaşandığını ve takımın aylardır iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Özhaseki, Stat yapılmış, ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için onca fedakarlık edilmiş. Başta Belediyemiz olma üzere müteahhit firmanın eline sağlık, ancak gelinen noktada bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar Bakanlığımıza teslim edilemiyordu. O zaman da Bakanlığımız stada maç veremiyor, gerekli eksikleri görüp, oynanabilir raporu veremiyor. Gerek bakanlığım döneminde, gerekse devam eden süreçte ve adaylığım döneminde bu konuyu bildiğim için Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı istedi ve geldiğimiz noktada en son müteahhit firma anahtarı Bakanlığımıza teslim etti. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek. Bundan sonra Ankaragücü burada maçını yapacak, biz de sonuna kadar destekleyeceğiz ifadelerini kullandı.

Yıkımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak spor kompleksi hakkında bilgi veren Özhaseki, 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak kompleks var. Muhteşem bir kompleks orası, sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil, 26 ayrı branşta spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı gencin istifade edebileceği bir kompleks. dedi. Özhaseki, çimin durumuna göre Ankara'daki tüm takımların bu yeni stadı kullanabileceğini kaydetti. 

Özhaseki, yarın vefatının ikinci yılına girilecek Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav hakkında ise Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için İlhan Ağabeyle her platformda bir araya geldim. En son rahmetli olmasından kısa bir süre önce yine bir araya geldik. Onunla sohbetlerimiz hep futbol üzerine, memleket üzerine, ticari gelişmeler üzerine dönerdi. Onun Türk futboluna yapmış olduğu katkı hakikaten dillere destandır. Herkesin yurt dışından çok büyük paralarla futbolcu transfer ettiği dönemde, İlhan Ağabey bir kapı açtı. Hepimize önderlik etti, gitti Güney Afrika'dan veya değişik ülkelerden genç futbolcular getirdi, parlattı, sattı, bütçeyi doldurdu. Aynı taktiği ben de epeyce uyguladım, bayağı da işe yaradı. Onun Türk futboluna katkısını kimse inkar edemez. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun diye dua ediyoruz diye konuştu.

Bakan Mehmet Kasaoğlu, Türk sporunun son 17 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devrim niteliğinde geçtiğini belirterek, Bu dönemin bir parçası olarak şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü de Ankaragücü-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak. Diğer tesislerimizle kıyasladığımızda, Türkiye dünyanın en modern, en yeni statlarına sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde çok farlı yerlerde sporumuzu başarıya ulaştıracağız dedi.

Bakan Kasapoğlu ise stadın tamamlanmasında yaşanan pürüzlerin giderilmesinde Özhaseki'nin kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu

İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projelerinde biz de Bakanlık olarak destekleyeceğiz. Seçim sürecinden sonra da çok önemli projelerimiz var, kendisinin de özellikle bu son süreçteki desteklerine teşekkür ediyorum. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAK PartiMehmet Özhaseki
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