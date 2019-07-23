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Özbekistan ile ticaretimiz 2 milyar $'a ulaşacak

Oktay: Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Özbekistan ile ticaretimiz 2 milyar $'a ulaşacak

Oktay: Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesine ulaşacak

23 Temmuz 2019 Salı 11:40
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Özbekistan ile ticaretimiz 2 milyar $'a ulaşacak

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın potansiyelinin daha yükseklere taşınması için Türkiye'nin her konuda destek vermeye hazır olduğunu belirterek, "Bu yılın sonunda ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir" dedi.

Özbekistan Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev, Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Özbekistan İş Forumu çerçevesinde, akşam yemeği verdi. Ankara’da bir otelde verilen yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Oktay, Özbekistan'ın stratejik konuma sahip bir ülke olduğunu belirterek, son yıllarda Özbekistan'ın başlattığı kapsamlı reform hareketlerini ve Özbekistan'ın dünyayla entegrasyonu için attığı kararlı adımları, beğeniyle takip ettiklerini söyledi.

'ÖZBEKİSTAN'IN POTANSİYELİNİN FARKINDAYIZ'

Özbekistan'ın uluslararası platformlarda artan görünürlüğünün memnuniyetle izlendiğini vurgulayan Oktay, "Türkiye, Özbekistan'ın her alandaki potansiyelinin farkındadır ve bunu daha yükseklere taşıması için her konuda kardeş Özbekistan'a destek vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler sonucunda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemiz ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni ihdas etmiş olmamız, tarihten gelen güçlü bağlarımızın bugüne uzanan kurumsal zeminini pekiştirmiştir. Bu çerçevede, ilişkilerimizde ekonomi, ticaret, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda somut gelişmeler kaydedildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Başbakan yardımcısı ve bakan düzeyindeki karşılıklı resmi ziyaret sayısının gün geçtikçe arttığını ve temaslarımızın yoğunlaştığını gözlemliyoruz." dedi.

'EL BİRLİĞİYLE İMZA ATACAĞIZ'

Türkiye-Özbekistan ikili ticaret hacminin 2019 yılının ilk beş ayında 900 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın sonunda ise ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir. Orta vadede bu rakamı 5 milyar dolara taşıma hedefimiz doğrultusunda, yarın gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihi ipek yolu güzergâhının yeniden canlandırılmasında Türkiye ve Özbekistan, en önemli role sahip iki ülkedir. Özünün beği, yani özüne güvenen ruhumuzla inanıyorum ki KEK toplantılarımız ve yarın gerçekleşecek iş forumu sonucunda, isabetli işbirlikleri ve kazan kazan anlayışına dayanan açılımlara, el birliği ile imza atacağız."

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ise Türk-Özbek ilişkilerinin kalite bakımından yeni bir aşamaya eriştiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayÖzbekistan
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