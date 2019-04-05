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Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

AK Parti İl Başkanı Şenocak: Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

AK Parti İl Başkanı Şenocak: Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

05 Nisan 2019 Cuma 10:55
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Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da Ak Parti'nin yaptığı itirazlar üzerine birçok ilçede geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı devam ediyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek son durum hakkında bilgi aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenocak, toplam 12 bin 300 civarında oyun Ak Parti lehine yazıldığını söyledi.  İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda geçersiz oyların sayımının devam ettiğini belirten Şenocak, "İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi" dedi.

 12 BİN 300 OY LEHİMİZE YAZILDI

Milletin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkacaklarını vurgulayan Şenocak, "Bizde ortaya koyulan bu iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip olmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun, biz en iyi şekilde milletimizin kullandığı oyu temsili anlamında sonuna kadar şeffaf bir şekilde yanında olmaya gayret edeceğiz. Şu saat itibariyle lehimize dönen oy sayısı 12 bin 300 seviyesine ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah en son ana kadar bu milletimizin, tüm sandıklarda kullanmış olduğu oyların haklarını da sonuna kadar koruyacağımızı beyan etmiş olalım" diye konuştu. 

 39 İLÇENİN YENİDEN SAYILMASI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ VAR

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenocak, 39 ilçenin tamamında mı geçersiz oylar sayılacak? Sorusu üzerine, "Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabah itibariyle devam edebilir o seçim kurulunun alacağı kararlara göre değişiyor. Bu konuda taleplerimiz var" diye yanıtladı. Şenocak ayrıca, Oyların tamamının yeniden sayılması mı? Talep edildi şeklindeki soruya ise, "Tabi ki bu talebe göre değişiyor. Ama bizim özellikle ilçeler bazında, yapmış olduğumuz çalışmada, biz orada herhangi bir şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları olmuyorsa, il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü. Bunun hiyerarşisi bellidir. Ama şu ana kadar bizim yapmış olduğumuz hiyerarşiyi takip eden süreçler içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu akşam Beyoğlu'ndan bu çalışmayı hayata geçirmiş olduk. İnşallah burada da güzel sonuçlar alırız. Şu anda Beyoğlu'nda açılan sandıklara da baktığımızda burada da lehimize sonuçlanan güzel sonuçlar olduğunu görmüş bulunmaktayız" şeklinde cevap verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram ŞenocakOy Sayımı
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