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Oy pusulasındaki sıralama belli oldu

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu

Oy pusulasındaki sıralama belli oldu

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması belli oldu

27 Ocak 2019 Pazar 19:29
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Oy pusulasındaki sıralama belli oldu

ANKARA (DHA) 

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunda gerçekleşen kura öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir. Oy verme gününden 1 gün önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden ölenler ve vatandaşlıktan çıkartılanlarla ilgili listeler alınarak seçmen listelerine işlenecektir. 4-17 Ocak  itiraz arası itirazen dondurulan seçmen sayısı 88 bin 916. Kıyaslama açısından 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 32 bin 762, 2018 Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 736'dır. 4-14 Ocak arası adres değişikliği yapan toplam seçmen sayısı ise 730 bin 87'dir" dedi.

'SEÇİMİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILACAK'

İlçelerde kaydedilen sandık tutanak sonuçları taranarak YSK'ya geldiği anda siyasi partilerle elektronik ortamlarda paylaşılacaktır'' diyen Güven konuşmasına şöyle devam etti: "Yasal zorunluluk olmamasına rağmen şeffaflığı teminen ve dünyada sadece ülkemizde 2014 yılından bu yana  ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları taranmakta ve siyasi partiler ve vatandaşlarımızın bu tutanakları görebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Yapılacak seçimlerde daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandık kurullarınca tutulan  sandık tutanak sonuçlarının yanı sıra sayım döküm cetvelleri, ilçe ve ili birleştirme tutanakları taranarak siyasi partilerle paylaşılacağı gibi seçimin kesinleşmesinden sonra vatandaşlarında erişimine açılacaktır."

Güven'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimine göre pusuladaki sıralama şöyle:

1-Saadet Partisi

2-Bağımsız Türkiye Partisi

3- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

4- Vatan Partisi

5- Büyük Birlik Partisi

6-Hür Dava Partisi

7-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

8-Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)

9- Demokrat Parti (DP)

10- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

11- İYİ Parti

12- Halkların Demokratik Partisi (HDP)

13- Demokratik Sol Parti (DSP)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oy PusulasıParti SıralamalarıYskm
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