OSMANLI ÜLKÜ OCAKLARI FEDARASYONU KURULDU 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Osmanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Turgut Başdaş, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonun kurulması ile ilgili Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e açıklamalarda bulundu.

Başdaş, Kısa Bir süre İçerisinde Osmanlı Ülkü Ocaklarını kurduktan sonra yurtdışı ve yurt geleninde teşkilatlanmadan sonra bugün ise Osmanlı Ülkü Ocakları, Osmanlı İş Adamları Derneği, Osmanlı Hareket Ocakları, Nizam -ı Cedit Derneği ve Afganistanlılar Yardımlaşma Dernekleri Birleşerek Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu `nu kurduk. Ülkemize Milletimize Hayırlı Uğurlu olsun.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş olarakta bundan sonra bizim ile Federasyon olan derneklerin her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılması için çalışmalara bugünden ita beren başlamış durumdayız rabbim yardımcımız olsun dedi.