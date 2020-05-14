Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9...
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs...
Demircan: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil
Demircan: AVM'de kuyruk akıl alır...
Nişan sonrası karantina!
Nişan sonrası karantina!
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OSMANLI ÜLKÜ OCAKLARI FEDARASYONU KURULDU 

Osmanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Turgut Başdaş ilklere imza atmaya devam ediyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:16
12 Okunma
OSMANLI ÜLKÜ OCAKLARI FEDARASYONU KURULDU 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Osmanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Turgut Başdaş, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonun kurulması ile ilgili Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e açıklamalarda bulundu. 

Başdaş, Kısa Bir süre İçerisinde Osmanlı Ülkü Ocaklarını kurduktan sonra yurtdışı ve yurt geleninde teşkilatlanmadan sonra bugün ise Osmanlı Ülkü Ocakları, Osmanlı İş Adamları Derneği, Osmanlı Hareket Ocakları, Nizam -ı Cedit Derneği ve Afganistanlılar Yardımlaşma Dernekleri Birleşerek Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu  `nu kurduk. Ülkemize Milletimize Hayırlı Uğurlu olsun. 

 Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş olarakta bundan sonra bizim ile Federasyon olan derneklerin her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılması için çalışmalara bugünden ita beren başlamış durumdayız rabbim yardımcımız olsun dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.05.2020 12:55
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı ülkü OcaklarıImzaTurgut BaşdaşFederasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'
'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'
Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak
5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT SÖZLER!
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT SÖZLER!
Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı