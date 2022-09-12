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Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplatısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları;

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:58
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

(DHA)

-  (İzmir’in kurtuluş yıl dönümünde Tunç Soyerin sözleri üzerine)

Atatürk’ün söylediği sözlerin bağlamından kopartılarak söylenmesi bir istismar siyasetidir.

- Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.

-  Özellikle Ukrayna krizinden sonra Balkanlar'da tansiyonun kademe kademe yükseldiğini görüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü görüşmeler yaparak buradaki tansiyonun düşmesine katkı sağlayan önemli görüşmelerde bulundu.

- (Yunanistan tarafından Türk gemisine ateş açılması hakkında) 

Bu bir haydutluktur. Bu kaza gibi değerlendirilecek bir konu değildir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli imkanlara sahiptir.

- (yurtlar meselesi ile ilgili olarak)

Yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Tüm bu tablo, bu konudaki başarıyı bu konudaki hassasiyeti göstermektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikAK Parti
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