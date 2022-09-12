Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

(DHA)

- (İzmir’in kurtuluş yıl dönümünde Tunç Soyerin sözleri üzerine)

Atatürk’ün söylediği sözlerin bağlamından kopartılarak söylenmesi bir istismar siyasetidir.

- Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.

- Özellikle Ukrayna krizinden sonra Balkanlar'da tansiyonun kademe kademe yükseldiğini görüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü görüşmeler yaparak buradaki tansiyonun düşmesine katkı sağlayan önemli görüşmelerde bulundu.

- (Yunanistan tarafından Türk gemisine ateş açılması hakkında)

Bu bir haydutluktur. Bu kaza gibi değerlendirilecek bir konu değildir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli imkanlara sahiptir.

- (yurtlar meselesi ile ilgili olarak)

Yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Tüm bu tablo, bu konudaki başarıyı bu konudaki hassasiyeti göstermektedir.