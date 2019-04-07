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Ömer Çelik: Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, "Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor" dedi.

Ömer Çelik: Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, "Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor" dedi.

07 Nisan 2019 Pazar 14:08
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Ömer Çelik: Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

ANKARA, (DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cesaret ve yüz bulduğunu belirtti. Netanyahu'nun, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyonlar yapmaya devam ettiğini kaydeden Çelik, "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor. Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, uluslararası toplumun tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" dedi.

'EN BÜYÜK TEHDİTTİR'

Ömer Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır. İşgalciliği teşvik edenler, bunun sonuçlarını iyi düşünmelidir. Orta Doğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir."

'DUR' DEME VAKTİ GELMİŞTİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının devamında, "Uluslararası toplumun, Netenyahu'nun çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu’nun tutumu, 'uluslararası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikNetanyahuDur Deme Vaktiönce VatanBatı şeriaİSRAİL
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