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Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklama

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklama

Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklama

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklama

05 Mart 2019 Salı 14:06
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Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklama

Cumhur ittifakı, Vatanı'nı seven devletinin bölünmez bütünlüğüne bağlı her türlü terör eylemlerine karşı dik duran bir kitlenin ittifakıdır. Ülkemizin yeni yönetim şekli olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki birliktelik yerel seçimlerde de devam etmektedir.
 

Her zaman Devleti'nin yanında olan biz Ülkücüler, yakın tarihte olduğu gibi, elini taşın altına sokmuş ve 15 Temmuz sürecinden bu yana Türk siyaset hayatının en önemli değeri olduğun göstermiştir. Cumhur İttifakı Milletinin devletiyle kucaklaşmasını sağlayan bir ittifaktır.

Biz Ülkücülerin, tek sevdası Vatan ve Devletimizin bekasıdır. Yerel Seçimler Ülkemizi yarınlara taşıyacak önemli bir yapı taşı olacaktır. Ülkemizin tüm sorunlarını iyi biliyor ve çözümü için Sayın Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin olumlu siyasi politikalarının ülkemizi ve ittifakı yarınlara taşıyacağına inanıyoruz.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin alacağı her karar da Ülkücü Hareket olarak yanında ve emrinde olacağız.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler Derneği BaşkanıOkan ErtorunÜlkü Ocakları Eski Başkanı
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