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OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ilde ilan edilen OHAL kapsamında sağlık ve yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Adalet Komisyonuna sevk edildi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:08
OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de

TBMM

Sağlık alanındaki kararname kapsamında, 11 ildeki eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL süresince valilik tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden; tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları ürün takip sistemi bildirimlerinden muaf tutulacak.

Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren kararnameye göre ise suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım, disiplin hapsi ve tazyik hapsi için düzenlenen zaman aşımı süreleri, koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler hariç maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukukuna ilişkin süreler ile takip hukukuna ilişkin işlemler durdurulacak.

Kararnameyle OHAL ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin sorgusunun yapılmasına veya ifadesinin alınmasına; OHAL süresince hırsızlık ve yağma suçları bakımından uygulanacak gözaltı süresi ile tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenme usulüne ilişkin düzenlemeler yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
OHAL Ilan Edilen IllerSağlık Ve Yargı AlanlarıTedbirlerTBMM
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