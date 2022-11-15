Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Didim'de eğitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eğitim ve dinlenme...
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü alacak
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü...
TPAO 93 işçi alacak
TPAO 93 işçi alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 13.000 öğrenci alımı yapacak
Polis Akademisi Başkanlığı 13.000...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Numan Kurtulmuş: Terör birkaç hain insanlık düşmanı caniden ibaret değildir

15 Kasım 2022 Salı 15:40
Numan Kurtulmuş: Terör birkaç hain insanlık düşmanı caniden ibaret değildir

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Kurtulmuş, "PKK'yla, PYD'yle kırk yıldır uğraşıyoruz. Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteği sağlar? Soruların cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Kurtulmuş, bu noktada patlamada eski eşini ve kızını kaybeden Nurettin Uçar’la bir süre konuştu. Numan Kurtulmuş daha sonra açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Yaralılarımızın bir kısmı taburcu oldu. Dilerim ki geri kalan yaralılar da en kısa sürede taburcu olur ve böylece bu saldırıda yaralanmış olan kardeşlerimiz de tekrar hayata tutunurlar. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Büyük bir olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Birileri, bazı ülkeler maalesef artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullanıyor. Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler üzerinden, çevreler üzerinden, maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar." dedi.


 

"BUNLARA KİM SİLAH VERİR?"

Numan Kurtulmuş, "Vekalet savaşları dediğimiz kavram biliyorsunuz son 10-15 yıldır kullanılan bir kavram. Bunun Türkçesi şudur. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan maşaları kullanarak bu bölgeyi, bu coğrafyayı ve dünyanın farklı bölgelerini bir şekilde kontrol etmek. Şimdi şu sorunun cevabını bulursak meselenin arkasında kimin olduğunu da çok net görürüz. İçecek bir lokma temiz suyu olmayan, elinde yarım lokma temiz ekmeği olmayan Afrikalı insanların eline on binlerce dolarlık silahları vererek, Boko Haram diye bir örgütü kurduran kimlerdir? DEAŞ diye bir örgütü kurdurup burada bu bölge halklarının başına bela edenler ve birkaç ay içerisinde Suriye'nin Irak'ın neredeyse tamamını işgal edecek duruma getirenler kimlerdir? PKK'yla, PYD'yle kırk yıldır uğraşıyoruz, 1971 Eruh baskınından beri bu millet canıyla, kanıyla, malıyla teröre karşı mücadele veriyor. 1970'lerin başından itibaren PKK'ya ve ardından da şimdi  YPG/PYD/PKK'ya beraber destek veren kimlerdir? Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteği sağlar? Bunlara kim lojistik destek sağlar? Ülkelerinin başkentlerinde bunlara siyasi faaliyetler yapsınlar diye kimler zemin hazırlar? Soruların cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz. Terör, sadece bir kere daha ifade ediyorum. Sadece birkaç bin terör örgütü mensubundan, işte bir tanesi geçen gün yakalandı. Birkaç saat içerisinde yakalandı. Sadece birkaç tane hain, insanlık düşmanı caniden ibaret değildir." diye konuştu.


 

"SON TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kurtulmuş, "Onların arkasında lojistik, istihbarat, siyasi ve her türlü askeri desteği verenler sadece Türkiye bakımından değil dünyadaki esas sorumlularıdır. Tek bir cümle söylüyorum. Bu güçler teröre destek vermekten vazgeçsinler bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terörist kalmaz. Bu kadar açık. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Teröre destek verme. Bu insanların ne kabahati var? Sivil insanlar, şu caddede bizim gibi rahat bir şekilde, güneşli bir pazar günü aileleriyle dolaşıyorlardı. Böyle bir hainlik olabilir mi? Böyle bir insanlık düşmanlığı olabilir mi? Bunun üzerinden hangi siyasi güç elde edeceksiniz? Bu soruların cevabını bu milletimiz gayet iyi biliyor. Ve inşallah sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün arkasındaki bütün güçler Türkiye'ye karşı bu operasyonları yapmaktan vazgeçinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler alandan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşTerör SaldırısıIstiklal Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile İsviçre arasında arkeolojik kültürel varlıkların iadesi anlaşması
Türkiye ile İsviçre arasında arkeolojik kültürel varlıkların iadesi anlaşması
Bahçeli: TBMM'de bölücü sima istemiyoruz
Bahçeli: TBMM'de bölücü sima istemiyoruz
6'lı masa 8'inci kez toplandı
6'lı masa 8'inci kez toplandı
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak
6'lı masa 8'inci kez toplandı
6'lı masa 8'inci kez toplandı
Ukrayna'dan 442 gemi ile tahıl ve gıda ürünleri çıkarıldı
Ukrayna'dan 442 gemi ile tahıl ve gıda ürünleri çıkarıldı
Türk teknoloji şirketlerine yatırımlar ivme kazandı
Türk teknoloji şirketlerine yatırımlar ivme kazandı
Meclis'te cemevleri kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek
Meclis'te cemevleri kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek
Bu açıklamalar yok hükmündedir
Bu açıklamalar yok hükmündedir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول