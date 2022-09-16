Numan Kurtulmuş: Recep Tayyip Erdoğan küresel bir lider

ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan'ın da küresel bir lider olduğunu söyledi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak gazetecilerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde liderler ile fotoğrafının tarihi olduğunu ifade etti. Fotoğrafın Türkiye'nin itibarının en güzel örneği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Semerkant'ta ortaya çıkan fotoğraf tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımızın Semerkant'ta Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarı için uluslararası alanda önemlidir. Türkiye son zamanlarda dünyanın bütün sorunlarına karşı çözüm üreten, dengede duran ve ortaya çıkan sorunların insanlığı olumsuz etkilemesine mani olmaya çalışan insanı dengeyi ve aktif politikasıyla hemen hemen dünyanın her tarafında Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da birçok yerde büyük bir taktir toplamaktadır. Tabiri caizse Türkiye artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan da küresel bir lider olduğu uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunlara karşı yaklaşımları ve siyaset yönetme tarzlarıyla ispat etmiş ve ortaya koymuştur."



Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü olmasından birilerinin rahatsız olduğuna da dikkat çeken Kurtulmuş, "Uzunca bir zamandır Adalar'da Lozan Antlaşması gereği uluslararası anlaşma şu anda geçerli olan anlaşmaya göre askeri statüden arındırılması gereken adaların çok hızlı bir şekilde askeri üslerle doldurulduğu ve bunların tamamına yakını Türkiye'nin çok yakın bölgelerinde olan adalar olduğunu biliyoruz. Şimdi müttefikimiz ABD, ‘Biz bu tedbiri Rusya'ya karşı alıyoruz' diyor. Kimseyi enayi yerine koymasınlar, bu silahlanma niçin ve kime karşı bunu dikkatle takip ediyoruz. Onun için birileri Türkiye'nin milli savunma sanayisinin güçlü olmasından rahatsızlar, onun için Türkiye'yi F35 meselesinde bir şekilde köşeye sıkıştırmak isterler, onun için S400'de köşeye sıkıştırmak isterler" dedi.



Türkiye'nin Akdeniz'de artık büyük bir güç olduğunu ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunlara kalsaydı Akdeniz'de Türkiye'yi burnunu dahi dışarı çıkaramayacak bir ülke haline getirirlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, kararlılığı, duruşuyla ve cesaretiyle dış politikada ortaya koyduğumuz mantıklı, tutarlı çözümlerle Türkiye Akdeniz'de artık büyük bir güç oldu. Akdeniz'in temel ülkelerinden birisi olduğunu ortaya koymuştur. Şimdi biz bu konuşmayı yaparken Abdülhamit Han gemimizin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyeti sürdürdüğünü biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin dostlarının hoşuna gittiği gibi Türkiye karşıtlarının ne kadar canını yandığının farkındayız. Onun için Yunanistan'a başkaları adına bir vekalet unsuru olarak Türkiye'ye karşı bu provokasyonlardan vazgeçmelerini bir kez daha hatırlatmak isterim."



HDP DESTEKLEMEZSE YARIŞA ORTAK OLAMAZLAR



Seçimin yaklaştığını ve muhalefetin oluşturduğu 6'lı masanın HDP ve FETÖ tarafından desteklendiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Seçim geldi yaklaştı, artık kum saatini geri çevirdik ve kum aşağı doğru akmaya başladı. Aylardır söylediğimiz bu 6 artı 1'lik masa hatta bazıları 6 artı 2 diyor. Yani görünmeyen 2 ortak, birisi HDP, birisi FETÖ. Söyleyince kızıyorlar; 'masanın altında üstünde kimse yok' diyorlar. Milletimiz enayi mi; Adıyaman'dan açık söylüyorum; o zaman kalkın söyleyin, 'Bizim HDP'nin oylarına ihtiyacımız yoktur. Biz HDP ile ittifak yapmıyoruz, iş birliği yapmıyoruz yalan söylüyorsunuz' desinler. Hepsi biliyor ki; HDP'nin desteği olmadan o masadan herhangi birisinin cumhurbaşkanlığı yarışına aday olmasına, ortak olmasına dahi mümkün değil. Siyasal matematik böyle topluyorsunuz, çıkartıyorsunuz. HDP desteklemez ise bunların adaylarının yarışa ortak bile olması mümkün değil. Bunu bildikleri için HDP ile beraber görünmemek istedikleri için 'sadece 6'mız varız' diyorlar. Bunu açıkça söylediler, HDP'liler ise bir yere kadar sabrediyorlar ve 'Arkadaş parlamentoya sizi biz taşımadık mı? Oylarımızı alırken iyi de bizi yanınızda niye görmek istemiyorsunuz' diye hemen tartışmanın tarafı haline geliyor."