Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve...
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir Değerini Kaybetti
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir...
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. olağan genel kuruluna katıldı 

İLİM Yayma Cemiyeti'nin 63. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Joe Biden'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir tehdittir" şeklinde mektup yazdığını hatırlattı. Kurtulmuş bu mektupla ilgili, "Esefle karşıladığımızı, kınadığımızı buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum" dedi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 16:46
6 Okunma
Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. olağan genel kuruluna katıldı 

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. Olağan Genel Kurulu Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turhan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve davetliler katıldı. 

"TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜ VE BÜYÜK OLSUN"

Burada konuşan Numan Kurtulmuş, "Nedir bu, yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak. Türkiye her alanda güçlü ve büyük olsun. Ekonomisiyle, siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle, eğitimiyle, sağlığıyla, teknolojisiyle, her alanda güçlü olsun. Türkiye el aleme avuç açan bir ülke değil. Kendi ayakları üstünde duran ve dünyaya etkili bir şekilde yönelen bir ülke olsun" dedi.

TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAYACAKTIR

Kurtulmuş, "Osmanlı ve Selçuklu'nun mirasına oturmuş bir milletin mensupları olarak bir de küresel ölçekte bir sorumluluk vardır. O sorumluluğumuz, o hedefimiz de yeni adil, hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması için mücadele etmektir. Dünya 5'ten büyüktür çıkışının arkasındaki temel budur. Bütün insanlığa karşı 7 buçuk milyar insana karşı onların haklarını savunmak için mücadele etme anlayışıdır. Bu anlamda inşallah belki bizler görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller, hem de çok yakın bir gelecekte dünyada küresel ve finansal ölçekte yeni bir sistemin kurulduğunu, yeni bir mimarinin inşa edildiğini görecekler ve Allah'ın izniyle yeni bir küresel, siyasal ve finansal mimarinin inşasında Türkiye öncü rol oynayacaktır. Bunu hoşumuza gitsin diye değil, gelmekte olanı ifade etmek için söylüyorum" şeklinde konuştu.

BİDEN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Joe Biden'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir tehdittir" şeklinde mektup yazdığını hatırlattı. Kurtulmuş bu mektupla ilgili, "Esefle karşıladığımızı, kınadığımızı buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum. Sayın Biden'e şunu söylemek isterim. Eğer Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine diz çöktürmek için verdiği bu mücadele olmasaydı bugün terör örgütlerinin çoğu sadece Türkiye'nin içinde değil hem Suriye'de hem Irak'ta hem de diğer bölge ülkelerinde cirit atmaya devam edecekler. Sizin batılıların da menfaatlerine zarar verecek küresel eylemlerine devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İLİM Yayma CemiyetiNuman KurtulmuşAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık 
Çavuşoğlu: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Çavuşoğlu: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'
'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'
Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür
Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi
Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli kilometre taşıdır
Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli kilometre taşıdır
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma