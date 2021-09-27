Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1390.91
ALTIN
496.91
DOLAR
8.8418
STERLİN
12.1193
EURO
10.3573
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:52
5 Okunma
Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar

KOCAELİ - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler” dedi. 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, toplumların yükselişleri, medeniyetlerin gelişmelerinin arkasındaki en temel faktörlerinden birinin adalet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adalet mülkün temelidir. Adalet bir terazidir, denge demektir. İki taraf varsa onlar arasında dengedir. İnsan toplumlarında dengedir. Denge şaştığında adalet olmaz. Adalet çadırın ana dirediğidir. Onu söküp alırsanız ne bilim ne teknoloji ne gelişme kalır. Onun için adaleti tarih boyunca önemseyen toplumlar, adaleti toplumsal gelişmelerin merkezi haline getiren topluluklar büyük medeniyetler kurmuşlardır. Özbekistan’dan örnek vereyim. Emir Timur, 15 milyon kilometreye yakın Çin’den Ankara’ya kadar büyük coğrafyaya Kahire’ye kadar hükmetmiş. Söylediği en anlamlı söz şudur, 'Adaletten başka bir güç yoktur'. Topunuz, tüfeğiniz, atom bombanız olsun hiçbir faydanız yok. Esası adalettir. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin yükselişi, toplumların gelişmesi adaletin gerçekten güçlü ve etkili bir şekilde toplumların ana direğini oluşturmasıdır."

Adaletin temel hususlarından birinin de özgürlük meselesi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Tabi ki adaletin temel hususlarından bir tanesi de özgürlük meselesidir. İnsanlar seçim özgürlüğü, kendi düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü, bilimsel araştırma yapacaklarsa bu alandaki özgürlerin tamamı da adaletin bir şubesidir, adalette yer alması gereken bir husustur. Bugün bunları rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ben de hayatı üniversitelerde geçmiş biri olarak söylüyorum, çok yakın zamanlara kadar üniversitelerde basit meseleleri, haksızlıkları, özgürlük kısıtlamalarını konuşuyorduk. Örneğin 17-18 yaşındaki gençlerimizin başörtüleriyle üniversitelerimize gelmeleri bir büyük ayıp olarak Türk eğitim tarihinde maalesef o tarihte yerini almıştır. Aynı şekilde aynı yarışa soktuğumuz öğrencilerin bir kısmına başka katsayı bir kısmına da başka bir katsayı uygulayarak yıllarca büyük bir haksızlığı büyük bir adaletsizliği büyük bir özgürlük kısıtlamasını ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler" diye konuştu. 

 

DHA

Son Güncelleme: 27.09.2021 14:15
Anahtar Kelimeler:
AdaletNuman Kurtulmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hikmet Çetin: Umarım dünya ikinci bir 11 Eylül’ü beklemez
Hikmet Çetin: Umarım dünya ikinci bir 11 Eylül’ü beklemez
AK Parti'li Bostancı: Onlar da 'Seçim 2023'te' diyecek
AK Parti'li Bostancı: Onlar da 'Seçim 2023'te' diyecek
Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
"Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız"
"Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız"
Fatih Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Fatih Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Bakan Akar'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı
Bakan Akar'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı
'Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yüzde 34 arttı'
'Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yüzde 34 arttı'
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar
Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar
Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi
Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma