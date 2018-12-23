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Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katilidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katilidir

Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katilidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katilidir

23 Aralık 2018 Pazar 20:49
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Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katilidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşıma, "Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur." açıklamasıyla tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBinyamin Netanyahu
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