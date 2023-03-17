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NECMETTİN ERKAN AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin ERKAN, AK Parti’den 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını duyurdu.

17 Mart 2023 Cuma 14:45
NECMETTİN ERKAN AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Necmettin ERKAN, AK Parti milletvekilliği aday adaylığına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığında 11 yıldır sürdürdüğüm görevimden, AK Parti’den 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım. Rabbim, çıktığım bu yolu milletim ve şahsım için hayırlı eylesin” dedi.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma süreci boyunca, büyümeyi sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Necmettin ERKAN, “Ahlaki değerlerimizden ödün vermeden bilimin ışığında ulusal ve uluslararası gelişmeleri de takip ederek işbirliği ve ortak akıl ile esnaf ve sanatkârlarımıza teşvik edici destekleyici uygulamalar düzenlemeler ve projelerle öncülük etmeye çalıştık. Yine kooperatiflerimizin güvenilir, verimli, etkin, sürdürülebilir ve sektöründe öncü olabilmeleri için tüm mesai arkadaşlarımızla var gücümüzle çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Esnaf sanatkâr ve kooperatif temsilcilerine seslenenERKAN, “Genel müdürlüğüm boyunca sizlerle çalışmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Sizler adalet cesaret ve imanla harmanlanmışteşkilatları, her biri fedakârlık abidesi olan üyeleriyle büyük bir ailesiniz” diye konuştu.

Görev süresi boyunca bu kutlu aile ocağının bir ferdi olduğunu ve bu düsturla hizmette bulunduğunu belirten ERKAN,konuşmasını, “Aziz kardeşlerim; makamlar, var olan sorunlara çözüm üretiyor, millete hizmet ediyorsa bir anlam taşımaktadır. Bu anlayış, bürokraside geçirdiğim 22 yıllık süre boyunca zihnime rehberlik ederken, yüreğime de sizlere hizmet etme azmi vermiştir” diyerek sürdürdü.

“AK PARTİ, ASALETİNİ ANADOLU İRFANINDAN, GÜCÜNÜ İSE MİLLETİN İRADESİNDEN ALMAKTADIR”

Bütün tecrübesini siyaset alanına taşıyarak milletin vekili olarak hizmet etme arzusunda olduğunu kaydeden ERKAN, “Değerli hemşerilerim, AK Parti, asaletini Anadolu irfanından, istikametini edep ve erkândan, gücünü ise milletin sinesinden ve iradesinden almaktadır. AK Parti, mevcudiyetinin de bir gereği olarak, Türkiye’yi sadece kendi sınırlarında değil küresel düzeyde istikrarlı güçlü ve idealleriyle iftihar edeceğimiz bir hale getirmek için yola çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin ortaya koyduğu anlayışla Türkiye’nin 20 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Necmettin ERKAN,

“Türkiye, AK Parti ile birlikte bölgesel ve küresel düzeyde sözü dinlenen, takip eden değil takip edilen itibarlı ve kudretli bir ülke haline gelmiştir. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına çok daha güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak, ülkemizin gücüne güç katacaktır.  Bu noktada ‘Türkiye Yüzyılını’ sizlerin zirveye taşıyacağından hiç şüphemiz yoktur.” yorumunda bulundu.

“DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ EL ELE VEREREK, DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARALARI SARACAK KUDRETTEDİR”

Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketi olan 6 Şubat depremlerinin çok sayıda can kaybına ve 11 şehirde yıkıma neden olduğunu kaydeden ERKAN, “Esnaf teşkilatlarımız olarak afet bölgesine giderek vatandaşlarımızın acılarını paylaştık, sıkıntılarına ortak olmaya çalıştık. Bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik nakdi ve ayni yardımlar konusunda tüm teşkilatımız güçlü bir irade gösterdi. Allah sizlerden razı olsun. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.  Devletimiz ve milletimiz el ele vererek deprem bölgesindeki yaraları saracak kudrettedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu.

“SİZLERİN VEKİLİ OLMAK BÜYÜK ONUR VESİLESİDİR”

Necmettin ERKAN, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“CumhurbaşkanımızSayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ifadesiyle; siyaseti millet yapar, siyasetin rotasını da yine millet belirler. Bu sözlerden hareketle 22 yıllık devlet tecrübesini AK Parti saflarında siyasete aktarma arzusu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, sizlerin desteği ve teveccühü ile mümkündür. Esnaf sanatkâr ve kooperatiflerimizin sorunlarının çözümü konusunda bana vereceğiniz destek bizleri daha da güçlendirecektir. Sizlerin vekili olmak büyük onur vesilesidir. Rabbim, birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Allah’a emanet olun.”

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Anahtar Kelimeler:
Necmettin ErkanAK Parti
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