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Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi

19 Aralık 2021 Pazar 12:37
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Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi

ANKARA (DHA) 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Bankalar tarafından yapılan ortak değerlendirmede de, son dönemde Türkiye'deki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, "Güçlü bilanço, likidite ve özkaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nureddin NebatiTürkiye Bankalar BirliğiHazine Ve Maliye BakanıTbb
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