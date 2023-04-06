NAZİK IŞIK'IN KARABAĞLAR ZİYARETİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Önceki Dönem Kadın Kolları Genel Sekreteri ve PM Üyesi, Karabağlar ve İzmir Kent Konseyi Önceki Dönem Başkanı, Eşit Yaşam Derneği Başkanı olan Işık’a Karabağlar Belediye Meclis üyelerinden, Karabağlar Kent Konseyinden, Mahalle Komitesinden, Eşit Yaşam Derneğinden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden arkadaşları eşlik etti. İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Işık’ın ilçe ziyaretimde “bir hafta sonra vekil adayı olarak aynı salonda buluşmak” dileği damgasını vurdu.

İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, Işık’ın öncelikle üye olduğu ilçeyi ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, CHP örgütlerinin adayların örgütten gelen, erişilebilir, seçim bölgesini tanıyan, sorunlarını bilen, insan ilişkileri güçlü olmasını arzu ettiğini belirtti. Seniye Nazik Işık’ın bu niteliklere sahip olduğunu, Parti’nin her kademesinde görev ve sorumluluk aldığı gibi bilgi birikimiyle de İzmir vekilliğine layık olduğunu, ayrıca Karabağlar Kent Konseyi Başkanı olarak da uzun süre Karabağlar’da katılımcı demokrasiye, sivil topluma emek verdiğine tanık olduklarını anlattı.

İzmir, sorunlarının çözüldüğü, devlet bütçesinden teşviklere ve yatırımlara kavuşacağı bir döneme giriyor,

Işık,Yeniden parlamenter sistemin kurulacağı, Meclis’in yasama görevine gerçek anlamda kavuşacağı yeni dönemde iktidar milletvekillerinin İzmir’in merkezi devlet bütçesinden bugüne kadar alamadığı yatırım desteklerini, teşvikleri almasıyla bir çok sorunun çözüme gireceğini söyledi. Işık, İzmir vekillerinin Türkiye’nin her yerinde aktif vekiller olacaklarına inandığını kaydettiği konuşmasında, “yıllardır içinde olduğum için biliyorum, CHP örgütleri sokağın tozunu yutarak, kapı kapı çalışarak zengin bir yerel bilgi üretiyor. İzmir’de daha iyi bir yaşam için yapılması gerekenlerin neler olduğunu biliyor.

Vekiller il, ilçe örgütlerinin ve sivil toplumun ortak çabalarını meclise taşıyan temsilciler olmalı

Sivil toplum örgütleri de kendi alanlarında savunucusu oldukları haklar açısından yapılması gerekenleri gayet iyi biliyor. Bu nedenle vekillerin bu bilgiyi Meclis’e taşıyan temsilciler olması çok önemli. Sadece bugüne kadarki birikimleriyle değil, düzenli görüşmelerle de bu bilgiyi tazeleyerek çalışmak gerek. Burada ilçe ve il örgütlerimize görev düşüyor. Çünkü vekillerle hem örgüt hem de sivil toplumun bir sistem dahilinde bir araya gelişlerini sağlamak lazım. PM üyeliğim boyunca ilçe örgütlerimizle bu şekilde çalışmış olduğum için bunun yararını yaşadık, gördük, biliyoruz.” dedi.

Mecliste bilgiye dayalı siyaset talebi

Seçim hazırlıkları, iktidar olunduğunda öncelikle yapılması gerekenler ve Işık’la birlikte çalışmış olanların değerlendirmeleri ile devam eden sohbette Mahalle Komitesinden Hakkı Karadeniz “Meclis’te bu dönem bilgiye dayalı siyasete çok ihtiyaç olacak. Biz Işık’ın üretken, çalışkan olduğunu yanyana çalışarak gördük. Ama aynı zamanda Ak Parti tarafından ortadan kaldırılan ve Millet ittifakı iktidarında yeniden kurulacak Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki uzmanlığıyla çözüm ve proje üretmekteki birikimine de tanık olduk. Vekilimiz olmasını elbette yol arkadaşımız olduğu için de istiyoruz, ama esas bu nedenle istiyoruz.” biçiminde konuştu.

Işık’ın CHP Karabağlar İlçe ziyareti, aile fotoğrafı çekimi ve bir hafta sonra, 10 Nisan’da aday olarak Karabağlar İlçe’de yeniden buluşmak dileğiyle sona erdi.