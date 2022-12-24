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NATO'nun, Yunanistan'ın şımarıklığına 'Dur' demesinin zamanı geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine ilişkin konuştu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:55
NATO'nun, Yunanistan'ın şımarıklığına 'Dur' demesinin zamanı geldi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine ilişkin, "Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık 'Dur' demesinin zamanı gelmiştir" dedi. Akar, bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda 2022 yılını değerlendirdi. Akar, küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı dönemden geçildiğini belirtti. Akar, hassas süreçte Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiğini aktardı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOYunanistanHulusi Akar
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