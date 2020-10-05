NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da

ANKARA - Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Stoltenberg'in uçağı Esenboğa Havalimanı'na 11.25'te iniş yaptı. Stoltenberg, saat 12.05 sıralarında Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak. Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın NAVTEX ilanının masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi. Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.