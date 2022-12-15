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MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması

15 Aralık 2022 Perşembe 14:48
MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Remzi Çayır, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sonucunda cezaya çarptırılması ile ilgili, “Süreç hepimizi şoke eden bir anlama sahip. ‘Ahmak’ ifadesini hakaret kabul edip ve cezaya dönüştüren anlayışı, tutumu kınıyoruz" dedi.

Çayır yaptığı açıklamanın devamında, "Eğer ‘ahmak’ kelimesi bir suç ise, toplumun hemen hepsi suç işliyor. Sebebi ne olursa olsun seçilmiş bir insanın sırf ceza alsın, oyun dışı kalsın diye yapılan bu eylemi ve bu tutumu kınıyoruz. İnsanlık, hukuk, izan dışı ve vicdan dışı buluyoruz. Türk insanı hukuk, vicdan, adalet ve geleceği kaybediyor. Türkiye artık 1 kişinin Türkiye’si değil” diye konuştu.
 

‘O FERYADI DUYMAYANLARI KINIYORUM’

Remzi Çayır, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayına ilişkin, “6 yaşındaki sevgiye muhtaç bir kızın istismara uğraması asla kabul edilemez. Bu olaya kendince dayanak arayanlar kendi çocuklarını düşünsünler. En kötü yanı da 2020 yılında dilekçe ile ahvalini bildiren ve mahkemeye başvuran bu kadının bu talebinin ört bas edilmiş olmasıdır. Sebebi ne olursa olsun o feryadı duymayan adalet, hükümet ve kamuoyunu burada kınıyorum. Bilmeliyiz ki, zulümler, işkenceler, insanlık dışı muamelelerin adresi yoktur. Türkiye artık bu tür konularda hem fikir, tek vücut olmak zorundadır. O 6 yaşındaki kızın dramını hepimiz kendi içimizde hissetmeli, bu hukuk mücadelesini hep birlikte takip etmeli, bir daha bu tür vakaların olmaması için ne gerekiyorsa hepimiz elimizden geleni ortaya koymalıyız. Tek söz, tek vicdan sahibi olmalıyız” dedi.
 

‘TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR’

Çayır, Türkiye’nin değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Milli Yol Partisi 100’üncü yıla 100 proje ile gelecek. Projelerimizi en kısa zamanda milletimiz ile paylaşacağız. Boş vaat ve söz değil, rasyonel, akılcı, elle tutulan değişim ve dönüşüm projelerimizle çıkacağız. Adalet, süreli siyaset gibi süresiz siyaseti rafa kaldıran bir anlayışla varız. Milli Yol Partisi üreterek, önce kendi kaynaklarını ortaya çıkararak, cazibe merkezi haline getirerek herkesin üretim, yatırım yaptığı bir ülke haline getirerek biz büyüyeceğiz. İşsizlikte böyle önlenir, refahta bu şekilde yukarı çıkar. Bu tecrübeli kadroların hükümet olması gerekiyor. Hükümet olmak için de çalışmak lazım. Biz varız, millet var ve gelecek var” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 15.12.2022 14:52
Anahtar Kelimeler:
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır
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