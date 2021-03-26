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Mustafa Sarıgül: Yaz aylarında kurultayımızı yapacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak, yaz aylarının ortasında kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Biz ülkeye; barış, sevgi ve zarafeti getireceğiz" dedi.

26 Mart 2021 Cuma 14:43
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Mustafa Sarıgül: Yaz aylarında kurultayımızı yapacağız

ANKARA - TDP Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından önce basın toplantısı düzenledi.  Türkiye'nin gidişatından memnun olmadıklarını belirten Sarıgül, "Biz TDP olarak, inanın bu tablodan memnun değiliz, ülkemiz adına üzülmekteyiz. Keşke dedikleri gibi 'güven' ve 'istikrar' olsaydı o zaman bizim bunları söylememize gerek kalmazdı. Yurttaşlarınmızı hayattan bezdiren en önemli konu pahalılıktır. Biz sıkıntıyı gördük, iktidarın artık kontrolü kaybettiğini gördük, çok yorulduğunu tespit ettik. Yüce Türk milletine 'Umutsuz olma, çaresiz olma, çare var' diyerek TDP'yi kurduk" dedi.

'YAZ AYLARININ ORTASINDA KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ'

Çok kısa zamanda 60'a yakın İktidara Hazırlık Merkezi açtıklarını kaydeden Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak, yaz aylarının ortasında kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yurttaşlarımız, proje ve kadrolarımızı görünce ülkemizin yönetimini TDP'ye verecektir. Biz ülkeye; barış, sevgi ve zarafeti getireceğiz. Ülkemizin sorunlarını en aza indirmiş mutlu Türkiye için kurucularımızla birlikte yollardayız. TDP iktidarında, Türkiye'miz hukuk devleti olarak, demokratik cumhuriyet olarak halkın devleti olacağız. TDP iktidarında, her yurttaşımızın karnı tok, gönlü tok bir Türkiye için herkesin işinin gücünün olduğu, herkesin korkusuzca yaşadığı, gelişen, güçlenen ve bütün dünyayla barış içinde yaşayan bir Türkiye için kurucularımla birlikte yollardayım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Değişim PartisiMustafa SarıgülKURULTAY
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