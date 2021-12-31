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Mustafa Sarıgül: 2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim

31 Aralık 2021 Cuma 16:22
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Mustafa Sarıgül: 2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranmalı" dedi. 

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni yıl öncesi Beşiktaş Ulus'ta bulunan konutunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı. 

Mustafa Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Umudumuzu yitirmeyelim. Atan bir kalp varsa, umut vardır. Çarpan bir yürek varsa, umut vardır. Türkiye Değişim Partisi Türkiye için atan bir kalptir. Millet için çarpan bir yürektir. 2022 yılı, atanamayan öğretmenlerin, kadro bekleyenlerin, 3600 ek gösterge isteyenlerin, EYT'lilerin haklarını aldıkları bir yıl olsun. Çocuklarımız mutlu olsun. Kadına şiddet olmasın. Sokak hayvanları korunsun. Fırsat eşitliği olsun. Açlık, yoksulluk olmasın. Herkesin işi, aşı, evi olsun. Hukuk, adalet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

 

"2022 YILINDA BİZİM GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE DE SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Sarıgül, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranılmasını arzu ederim. Türkiye Değişim Partisi olarak 2022 yılında siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceğiz. Siyasete, nezaketi, zarafeti, kaliteyi getiren parti olacağız. 2022 yılında bizim gibi düşünmeyenlere de saygı göstereceğiz. 2022 yılında Türkiye Değişim Partisi olarak incinsen de incitme felsefesine son derece önem vereceğiz." 

DHA

Son Güncelleme: 31.12.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
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