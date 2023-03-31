Murat Kaygısız Siyaset Arenasında!

Aksaray’da yıllardır siyaset ile iç olan, Aksaraylılar için her daim yardıma koşan, halk ile iç içe olup, sahada aktif rol oynayan Murat Kaygısız, Aksaraylıların derdini mecliste duyurmak ve halkın isteklerini meclise taşımak için kolları sıvadı. Uzun yıllar finans ve sigortacılık sektöründe bulunan MHP Milletvekili Aday Adayı Murat Kaygısız, “Yıllardır finans ve sigorta sektöründe bulunduğumuz dönemde insanlar ile hep iç içe olduk. Halkın yanında olmak için her gün bir işletmeyi, bir aileyi ziyaret ederek MHP davasını anlattık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vizyonunu, hedeflerini, ortaya koyduğu siyasi duruşu ve onun liderliğini insanlarımıza aktardık. Aksaraylı hemşerilerimizin istek ve arzularını dinleyip hep yetkili mercilere ulaştırdık. Şimdi ise Aksaray için kolları sıvayıp mecliste yer alma vakti. Aksaraylıların sorunlarını Allah nasip ederse meclise taşıyacak, onların problemlerine çözüm üreteceğim. Bana olan desteklerini kalbimde hissediyorum. Onların destekleri ile inşallah Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili olacağız. Aksaraylıların sesini mecliste daha güçlü duyuracağız.” dedi.

Murat Kaygısız kimdir?

Murat Kaygısız 1993 yılında Aksaray’da dünyaya geldi. Kaygısız, ilk okul ve lise öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Murat Kaygısız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Kendisi Aksaray’da Uzman Sigortacı olarak ün kazanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi 2023 Milletvekili seçimlerinde Aksaray MHP Milletvekili Aday Adayı olmuştur. Şuanda aktif olarak finans ve sigorta üzerine ticari faaliyetlerine devam etmektedir.