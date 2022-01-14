Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,065.07
ALTIN
792.96
DOLAR
13.54
STERLİN
18.59
EURO
15.51
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

14 Ocak 2022 Cuma 14:39
7 Okunma
Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

KAYSERİ -  Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisi tarafından hazırlanan kampanyayı açıklayarak, şunları söyledi:

"Kampanyamız şu; her yıl ocak ayında Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler hazine yardımı alırlar. Bu yıl Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, 2022 yılında 645 milyon lira hazine yardıma alacak. Bu yıl seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL. Bu büyük para. Yani 2 milyon üniversite öğrencisine 1000'er lira para verilir. Yani 2 milyon öğrenciye toptan aldığımız zaman 2 milyon yoksul öğrencinin tablet, bilgisayar sorunu kalmaz. Memleket Partisi olarak pazartesi günü 'Kim bu kampanyaya katılıyor?' diye siyasi partilere imzaya açacağız. Bu yoksulluk ortamında her 3 gençten 1'i işsizken dolar rekor kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken bu kadar parayı alıp, sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Bugün Kayseri'den kampanyamızı açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de imzaya açıyoruz. Hangi siyasi partiler buna katılacak? Siyasi partiler 2022 yılında hazine yardıma almasınlar. Biz kendi emeğimizle ne kadar güzel götürüyoruz. Türkiye'ye örnek olalım, bu ortamda üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alalım. Hem çevre kirliliği olmaz hem bu kampanyayı gönüllüler ile yaparız hem hazineye yük olmayız hem de gençlerimiz tabletlerine kavuşur. Memleket Partisi olarak Türkiye'yi tasarrufa davet ediyoruz. Siyasileri tasarrufa davet ediyoruz. Ocak sonuna kadar imzaları bekleriz daha sonra basın toplantısıyla millete anlatırız." 

'KOLTUKLAR İNSANA MÜLK DEĞİLDİR'

'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım. Sandığı koyacağız, partimizin kaç üyesi olursa oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa o, aday olacak. Belki başkası çıkacak, bilmiyorum. Bütün siyasi partilere benim önerim; üyelerinizin önüne sandığı koyun. Oradan sonuç kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa, bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? 'Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis'te çoğunluğumuz yok'. Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama, diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, cumhurbaşkanı adayını o yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu, bu kadar basit." 

'OY VERDİKLERİNDEN ŞÜPHELİYİM'

CHP'den cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme de değinen Muharrem İnce, "Ben 2018 yılında aday olduğumda ekonomik koşullar böyle değildi. Erdoğan bu kadar yıpranmamıştı. CHP yönetimi de 'Nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da defedelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. 'Kaybetsin, diye çalıştılar' demiyorum. Bu çok iddialı olur. 'Nasılsa biz kazanamayız, günü kurtaralım'. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca koruktular. 'Eyvah geliyor galiba bu' dediler" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMemleket Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz
Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek
Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek
CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil
CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder
Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz
"Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız"
"Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız"
Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı
Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma