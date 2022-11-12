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Muharrem İnce'den Şırnak’ta esnaf ziyareti

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temaslarda bulunmak için geldiği Şırnak'ta, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:49
Muharrem İnce'den Şırnak’ta esnaf ziyareti

Hakkari'den sonra dün akşam Şırnak'a gelen Genel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sabah saatlerinde Prestij Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. İnce ve beraberindeki partililer, esnaf ve halkla selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çay ocağında oturan İnce, partinin milletvekilleri ve yöneticileri ile gezdiğini söyleyerek, "Sorunları dinliyoruz, çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Ağrı’dan başladık; Van’a, Hakkari’ye geçtik. Bugün Şırnak’ta olduk. Turumuz Adana’da bitecek. Memlekette derin bir yoksulluk görüyoruz. İnsanlar, nereye gidersek gidelim; geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından söz ediyorlar. Ortak bir şey olmuş bu. Zenginler de mutsuz artık. Dünyanın bütün ülkelerinde yoksullar mutsuzdur ama Türkiye’de yoksullar mutsuz olduğu gibi zenginler de mutsuz olmuş çünkü onlar da gelecek kaygısı yaşıyor. İnsanlarımıza moral vermek istiyoruz. Memleket Partisi olarak bizim en büyük vaadimiz, gönül köprüsü kurmak. Şırnak’tan Yalova’ya, Van’dan Muğla’ya bir gönül köprüsü kurmak istiyoruz, bunun için yollardayız" dedi.

İnce ve beraberindekiler, daha sonra kentten ayrılarak temaslarda bulunmak üzere Mardin'e hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem InceŞırnak
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