Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdı

ANKARA - 'Memleket Hareketi' başlan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek istifaya davet eden İnce, ardından muhalefeti ve CHP'yi eleştirdi. CHP içinde 'Atatürk' diyemeyen yöneticiler olduğunu belirten İnce, "Kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyen tek ana muhalefet partisi CHP. Bu muhalefet de istifa etmelidir. O koltukta neden oturuyorsun? Biri çıkıyor 'yerli ve milli muhalefeti biz kuracağız' diyor, öbürü çıkıyor 'saraydan para alanlar var' diyor. Kim alıyor para, söylemiyor. Birbirlerini koruyorlar. Biri merkezde biri belediyelerde iktidar" dedi.



'CHP'Yİ YÖNTENLERLE YOLUMU AYIRIYORUM'



Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik savrulmalar yaşadığını kaydederek bugün bir yol ayrımında olduğuna vurgu yaptı. İnce, CHP'de 42 yıl içinde her kademede görev yaptığını anımsatarak şöyle konuştu:



"Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir. Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece. Kimlerle yolumu ayırıyorum; ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. 'Mustafa Kemal' deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Libya'da ne işiniz var' diyerek Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona 'girin koluma' diyorum."



'E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA EDECEĞİM'



Muharrem İnce, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, muhalefeti böldüğü yönündeki eleştirilerle ilgili, "Bizim asla işimizin olmayacağı tek yer var o da Cumhur İttifakı. Biz 50 artı 1'i alacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, barıştıracağız" dedi. İnce, partisinin isminin, logosunun her şeyinin hazır olduğunu, kısa süre sonra genel merkezde düzenleyeceği basın toplantısında bunları açıklayacağını kaydetti. İnce, CHP'den bugün istifa edeceğini belirterek, "E-devlet üzerinden istifa edeceğim. 42 yıllık bir geçmişim var. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak sunacağım" diye konuştu.



'3 VEKİL MEMLEKET HAREKETİNE KATILDI'



İnce, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını belirterek, "Üç vekil memleket hareketine katılmışlardır, parti kurma çalışmalarında görev almaktadırlar. Yüzde 50 artı 1 hedefi çok gerçekçidir ve mümkündür. Bunu başaracağız, bunu göreceksiniz. Yaz ortasında 60 ilde örgütleneceğiz" dedi.