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Muharrem İnce : Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir

27 Ekim 2022 Perşembe 16:31
Muharrem İnce : Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir

İSTANBUL - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. İnce stantları dolaşarak ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. İnce, fuar alanında basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Saçmalık, bu PKK'ya ve terör örgütlerine hizmet etmektir. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek, bu tür saçmalıkları ve ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar" dedi.

İktidara yönelik " Doğru bulmadığımız işler var, fakat doğru bulduğumuz işler de var" yorumu yapan İnce, "Bizim gurur duyduğumuz olaylar var, pandemide hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla gurur duyduk. Bizim Memleket Partisi olarak duruşumuz nettir, kişilerin kimliğiyle, siyasi düşünceleriyle, aidiyetleriyle değil başarısıyla ilgileniriz. Biz "Ne işimiz var Libya'da?" veya "Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyenlerden değiliz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 27.10.2022 16:35
Anahtar Kelimeler:
Muharrem Ince
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