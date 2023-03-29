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Muharrem İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı

Muharrem İnce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın açıklaması düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:09
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Muharrem İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara’da Memleket Partisi genel merkezinde görüştü.İki lider saat 17.00'de bir araya geldi. İnce Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. İnce konuşmasında "Bu Erdoğan gitmelidir" dedi.Bir gazetecinin "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna İnce "Öyle birşey demedim.Bizler Köroğlu gibi savaşıyoruz" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu ise "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinde İnce'nin "muhalefet oylarını bölme" olasılığı ile eleştiriliyordu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceKemal KlıçdaroğluBasın AçıklamasıMillet İttifakı
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