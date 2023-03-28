Muhammet Akosman, Ak Parti İstanbul 1.Bölge (Anadolu Yakası) Aday Adayı oldu.

1980 Trabzon’da doğdu. İlk ve Orta derece eğitimini Trabzon’un Hayrat ilçesinde tamamladı. Üniversite tahsilini Çukurova Üniversitesi-Eğitim Fakültesi- Almanca Öğretmenliği’nde bitirdi.

Eğitim alanında özel sektör ve kamuda pek çok farklı birimde görevler aldı. Eğitimci-Ressam olarak tanınan Muhammet Akosman resim yeteneğini hobiden öteye taşımış bölge ressamlarındandır. Spor ve toplum üzerine birçok köşe yazısı yazmıştır.

Başta Anadolu yakası olmak üzere Ak Parti vekil adaylığı İstanbul’da büyük ses getirdi. Memleketi Trabzon’da tanınması İstanbul’daki Trabzon ve Trabzonspor dernekleri teması olması babında Ak Parti’ye ivme katması beklenmektedir.



Kendi söylemiyle; “ Talip olmak başarmanın yarısıdır. Genç dinamik isimlere yeni nesil Ak Parti’de 2071 hedefi için ihtiyaç var. Türkiye Yüzyılı hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yanında ve gölgesinde olmak elzemdir. Bu seçime beka meselesi olarak bakılmalı. “





