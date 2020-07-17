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Milliyetçi Siyaset ve Milli Devlet..!

Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun; Biz ülkücüler, her zaman ve her durumda devletimizin yanındayız..!

17 Temmuz 2020 Cuma 16:51
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Milliyetçi Siyaset ve Milli Devlet..!

HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun’dan Koronavirüs (covid-19) küresel salgın (pandemisi) ve Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklamalar da bulundu.

Ertorun, açıklamasında şunları kaydetti;

Küresel salgın(pandemi) Cumhur ittifakı’nın önemini bir kez daha görülmüştür. Güçlü devlet yönetimi ve hızlı müdahale ile kriz kontrol altına alınmıştır. Milletimiz müsterih olsun, bu zor günleri köklü devlet, millet ve medeniyet geleneği ile ve güçlü dayanışma ile aşacaktır.

Cumhur İttifakı, Vatanını ve Milletini seven, Milli ve Manevi değerlerine bağlı, Devletinin bölünmez bütünlüğüne bağlı her türlü terör, musibet, lgbt gibi ahlaksız luti bir akım ve deizm gibi inanç tehlikesine karşı dik duran bir milli birliğin ittifakıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki birlikteliğin, bu zor günler de devam etmesi bir zaruret haline gelmiştir.

Her zaman Devleti’nin yanında olan biz Ülkücüler, yakın tarihte olduğu gibi, elini taşın altına sokmuş ve 15 Temmuz sürecinden bu yana Türk siyaset hayatının en önemli değeri olduğun göstermiştir. Cumhur İttifakı Milletinin Devletiyle kucaklaşmasını sağlayan bir “Milli İttifaktır.” Milliyetçi siyaset ve Milli Devlet, kısa zamanda etkisini göstermiş ve Türkiye’nin Kızılelması, yeniden Türk Birliği olmuştur.

Biz Ülkücülerin, tek sevdası Vatan ve Devletimizin bekasıdır. Cumhur İttikafı, bu küresel buhran döneminde ülkemizi güçlu yarınlara taşıyacak önemli bir yapı taşı olacaktır. Ülkemizin tüm sorunlarını iyi biliyor ve çözümü için Sayın Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu ve milliyetçi siyasi politikaları’nın ülkemizi ve cumhur ittifakını güçlü yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır.

Kızılelma, Turan Ülkümüzde ve her zaman olduğu gibi bundan sonrada Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin alacağı her karar da Ülkücü Hareket olarak yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Dini Devlet, Mülkü Millet; Devlet-i Ebed Müddet!!!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler DerneğiOkan ErtorunÜlkücülerKoronavirüsCumhur Ittifakı
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