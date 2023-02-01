Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.871,44
ALTIN
1.165,86
DOLAR
18,82
STERLİN
23,20
EURO
20,49
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Savunma Bakanı Akar: Gerekli karşılık anında misliyle veriliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı iddiasına ilişkin,"Teröristi kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetleri sürdürüyoruz. Zaman zaman taciz, saldırılar oluyor bunlara gerekli karşılık da anında misliyle veriliyor." dedi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 14:12
Milli Savunma Bakanı Akar: Gerekli karşılık anında misliyle veriliyor

TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" iddiasını hatırlatması üzerine Akar, terörle mücadelenin artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine vurgu yapan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2023 14:33
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyiz
TBMM heyeti, Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor
TBMM heyeti, Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'teki provokasyonların amacı, İsveç'in NATO üyeliğini engellemek
Bakan Çavuşoğlu: İsveç'teki provokasyonların amacı, İsveç'in NATO üyeliğini engellemek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, siyaseten ağır kusur
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, siyaseten ağır kusur
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
"Genç araştırmacılarımız için burs programını açacağız"
"Genç araştırmacılarımız için burs programını açacağız"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi