Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.550,32
ALTIN
1.165,20
DOLAR
18,81
STERLİN
23,26
EURO
20,46
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 16:25
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net

ANKARA  - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde İsveç'te Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlere tepki göstererek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli." dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile ordu, birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetlerle sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi. Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bunu tekrar tekrar söylememize rağmen özellikle yurt dışı basınında söylemlerimiz çarpıtılıyor ve bilinçli şekilde saptırılıyor. Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz." diye konuştu.

"Son bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ettiğini bildiren Akar, bunun başka yerlere çekilmek istenmesine yönelik çalışmaların ahlaki olmadığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek amacının hudutların ve vatandaşlarının güvenliği olduğunu yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Etnik, dini, mezhepsel gruplarla mücadelemiz asla söz konusu değil. Terör örgütlerinin isimleri ne olursa olsun ülkemize, milletimize zarar verdikleri sürece onlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin azimle kararlılıkla mücadelemizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde 134 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik büyük bir azim ve kararlılıkla üzerine düşen görevleri yapmaya devam ediyor."

"Teröristlerin tacizlerine seyirci kalmayız"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Akar, geçen hafta teröristler tarafından Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırıyı hatırlattı.

Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim kararlılığımız tam, hiçbir şekilde durmamız, susmamız, hareketsiz kalmamız söz konusu değil. Bu saldırıya misliyle karşılık verildi, 20 terörist etkisiz hale getirildi. Gerek ateş destek vasıtaları gerekse diğer vasıtalarla, gerektiğinde ve yeri, zamanı geldiğinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmak konusunda azimli ve kararlıyız. Hiçbir şekilde teröristlere ve tacizlerine taviz vermemiz, seyirci kalmamız söz konusu değil. Ne yaparlarsa misliyle karşılık verecek, terörü bitirme konusundaki mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

Terörle mücadele konusunda uluslararası ilişkileri, diplomasiyi de yoğun olarak kullandıklarını ifade eden Akar, bu kapsamda Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile üç ülke istihbarat başkanlarının katılımıyla Moskova'da gerçekleştirilen üçlü toplantıyı anımsattı.

Toplantıda açık şekilde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktardıklarını belirten Akar, "Bunun yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda, kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin de Akar, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini kaydetti.

Akar, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok."

AA

Son Güncelleme: 23.01.2023 16:27
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: TBMM gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: TBMM gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi