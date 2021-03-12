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"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TDP olarak milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Görüşleri birbiriyle uymayan insanların sırf koltuk için bir yerlere gitmesini de esefle karşılıyorum ve kınıyorum" dedi.

12 Mart 2021 Cuma 15:32
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"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"

ANKARA - TDP Başkanı Sarıgül, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, kadınlara yönelik, her türlü iftira, hakaret ve şiddetin karşısında olacaklarını belirterek, kime yapılırsa yapılsın, psikolojik ve fiziksel şiddetin de karşısında olmaya devam edeceklerini söyledi.

'5 MİLYON EVLADIMIZ İŞSİZ KALACAK'

Hükümetin, kısa çalışma ödeneğini pandemi sona erene kadar uzatması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Milyonlarca esnaf ve çalışanımızın isteği, kısa çalışma ödeneği pandemi sona erene kadar mutlaka devam etmelidir. Kısa çalışma ödeneğini kaldırırsak 5 milyon evladımız işsizlikle karşı karşıya kalacak. Esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bu sese iktidarın kulak vermesi bizim için önemlidir" dedi. 

'SİVİL BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'de bir anayasa değişikliği ve hukuk reformu yapılmasından yana olduklarını vurgulayan Sarıgül, parti olarak evrensel hukuk kurallarına uyan bir siyasi parti olduklarını belirterek, "Ama iktidar bunu yapamaz, bunu ancak biz yaparız. Anayasayı da ancak biz değiştiririz. Sizin anayasanız, benim anayasam olmaz. Sizin hukukunuz, benim hukukum olmaz. Öyle bir hukuk reformu yapmalıyız ki en demokratik gözüken, Almanya, Fransa, İngiltere'yi geçelim. Türkiye'nin büyük bir hukuk reformuna ihtiyacı var; ama bunu hep birlikte yapmamız lazım. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız  var" diye konuştu. 

'MİLLETVEKİLİ TRANSFERİDEMOKRASİ AYIBI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Ardından partiler arasındaki milletvekili transferini eleştiren Sarıgül, "Milletvekilinin seçildiği partiyle gönül bağı koptuysa, parlamenterliği bırakacak. Başka bir siyasi partinin listesinden girip, o siyasi partiye oy veren vatandaşların iradesini alıp, bir futbolcu bonservisi gibi gidemezler. Biz bunu doğru ve etik bulmuyoruz. TDP olarak milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Bir milletvekilinin partisiyle bağı koptuysa o zaman milletvekilliğinden de istifa eder, vatandaş olur ve istediği partiye girer mücadelesini verir. Görüşleri birbiriyle uymayan insanların sırf koltuk için bir yerlere gitmesini de esefle karşılıyorum ve kınıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Değişim PartisiMilletvekili TransferiDemokrasi Ayıbı
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